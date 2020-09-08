法國總理首次檢測結果呈陰性

法國總理卡斯泰(Jean Castex)上個星期六曾密切接觸染病的環法自行車賽主席克里斯蒂安·普呂多姆（Christian Prudhomme）。周二上午得知這一消息後，8日總理接受新冠檢測，結果呈陰性。總理府表示，7天之後將再次接受檢測。此後幾天的會議改為視頻，總理表示，將按要求隔離一段時間

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周三的部長聯席會議將以視聽的方式舉行；而此前安排的安全主題的政府研討會暫時推後。法國總統馬克龍在得知這一消息後表示，他曾多次接受新冠檢測，最近一次是前往黎巴嫩和伊拉克訪問之前接受檢測，均呈陰性。

據法國全天候電視台BFMTV的一段視頻報道，9月8日上午，法國總統馬克龍在中南部克萊蒙費朗（Clermont-Ferrand）一所職業學校視察時，嫌口罩太厚，堵得他喘不上氣來。他摘下口罩，使勁咳嗽。告訴手下的人，以後給他準備一些較薄的口罩。視頻顯示，當時手下人遞給總統一杯水。僅1分多鐘的視頻在優酷上的點擊率達10萬多。

總理卡斯泰8日晚檢測呈陰性後，馬提尼翁還表示，環法自行車賽主席普呂多姆5日陪同法國總理卡斯泰視察了環法自行車賽並乘坐了同一輛汽車。當時，兩人都佩戴着口罩，保持了至少一米的社交距離。總理是嚴格按照防控要求去做的。

法國近24小時內又有6544人感染新冠病毒，總感染人數達33萬5524人。

圖盧茲一個工程師學校有19名學生感染新冠病毒。在地方衛生局的協助下，該校已改成遠程授課。

15名感染者中有11人同住一間集體宿舍。這所工程師學校準備檢測更多的學生和教師。