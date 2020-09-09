法國2020第107屆環法自行車賽第十段

2020年第107屆環法自行車賽周三舉行第11段賽事。周二在第十段賽事後，抵達法國西海岸城市La Rochelle對面，瀕臨大西洋的雷島（Ile de Ré），全程170公里。

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於2020年8月29日周六在法國南部城市尼斯Nice始發的第107屆環法自行車賽2020年9月9日周三進入第11賽段。從迷人的濱海小鎮Châtelaillon-Plage 出發，朝Poitiers進發，全程167公里。在此之前，周二舉行了第十段賽事，全程170公里。

據本台法廣體育記者周三（2020年9月9日）報道，雷島的特色，從新聞發布大廳里推薦的菜單中可以略知一二：生蚝ˎ 大蝦都是主菜。這裡人們的主旋律是，懂得去享受。雷島的形象就是幸運之地。許多巴黎人和波爾多人在這一置有度假屋，另外一些居民，則是在此安享晚年的退休者。夏季，這裡的人口接近兩萬，比平時增長10倍，但不影響其形象。環法車賽及其宣傳活動來到這裡，曾讓人感到滑稽。但當地人在接受採訪時的反應是正面的。一名女士表示，如果天天如此，那會讓人感到不自在，但作為一個特例，這有助於雷島的對外開放。

法國雷島-自行車旅行的天堂

雷島周二的氣候炎熱，在終點線前，現場許多民眾幾乎忘記了社交距離。這可能是自開賽以來，最後幾公里中人潮最多的一天。令人意外的是，環法車賽與當地在基因上是不相符的。雷島有138公里的自行車路線，是自行車旅行者的天堂。這裡的人們，不論是去市場購物，還是送孩子們上學，甚至全家外出溜達，都是騎單車。當地女士Dorothée在接受採訪時認為，雷島每戶至少有三輛單車。男士Victor有更多，五口之家有六輛單車，其中一輛為備用。

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