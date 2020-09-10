法國防長突訪印度 展軍火與地區戰略所圖

在新德里和北京之間緊張局勢加劇之際，法國國防部長佛羅倫薩·帕里（Florence Parly）周四赴印度進行閃電之旅，以促進法國軍事工業發展。不過，法國指除了推銷軍火，也希望與印度在該地區推動外交與戰略合作。法國剛剛與印度以及澳大利亞首次召開了三國會議，推升在該地區的多方位合作。

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據法新社報道說，這是法國國防部長上任以來第3次訪問印度。消息沒有提及法國防長在印度的行程細節，但與印度外長以及印度國家安全顧問分別有會談。法國防長結束該國訪問前，參加法國5架戰機陣風的正式交接儀式。該批飛機已經在今年夏季初運抵印度。印度一共向法國訂購了36架陣風戰機。

印度是法國在南亞最為重要的合作夥伴以及軍品買家。10年來，印度訂購了法國130億歐元的軍品。

據法國防長指，法國與印度合作良好，印度在國際享有看好的影響，該國應當在明年輪進聯合國安理會。法國同時也加強了與澳大利亞的合作，並通過與澳大利亞和印度的合作，擴大了在當地區域的作用。法新社說，但法國尋求在這一地區的合作，對於中國來說，有微妙的影響。

據法新社，法國防長訪問印度，正值印度與中國有邊境紛爭事態升級之際。中印兩國在超過海拔4000米的高原山麓地區爆發邊境糾紛，並報有死傷。法國軍機抵達印度，被認為對提高印度空軍作戰能力有幫助。法國防長在印度出席了由印度飛行員駕駛的陣風戰機飛行表演儀式。

法國官方說，法國與印度的合作是多方位的。除了法國希望向印度出售軍火，包括其它產品，但是法國也支持印度推動軍火國造的戰略，許諾對印度提供技術援助。

據法國防長承認，她與印度方面的會談，提及了中印邊境，同時雙方也談及了巴基斯坦與阿富汗。

法國防長訪問印度，隨行帶有重要代表團，包括達索，賽峰，MBDA和塔勒斯等法國重要國防企業的官員。法新社說，印度正在進行一項大規模的軍備現代化計畫，印度顯示需要飛機，也需要潛艇，戰鬥艦，武器，無人駕駛飛機和網絡防禦。印度不僅從美國購買了直升機，從以色列購買防禦系統甚至槍支，也向俄羅斯購買防空S-400型導彈。

據法國官方消息說，法國軍售面臨提升，瑞士和芬蘭有意問津法國陣風，克羅地亞人和希臘人也希望軍購。官方消息說，巴黎迫切需要軍火出口繁榮，以維持其國防工業的生存能力。至於法國幫助印度自己製造戰略，合作涵蓋空軍與海軍的多項計畫，法國希望獲得印度空軍與海軍一百多個招標中標。