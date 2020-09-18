Covid-19：世衛組織擔憂病毒橫行歐洲

世衛組織OMS表示，Covid-19病毒在歐洲的傳染水平驚人。西班牙新確診病例超過11 000，法國接近10 000。世衛組織就此拉響警報。

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據本台RFI法廣2020年9月18日周五報道，世衛組織歐洲分支負責人周四指出，九月份的數據應該引起警惕。新確診人數已超過三月份和四月份。

Coronavirus疫情依然嚴重的國家有西班牙，具體的說是馬德里地區。數周以來，西班牙感染病毒人數不斷增加，新感染者數量在一周內達到了10萬人的破紀錄水平。造成自疫情爆發以來的總感染病例數量超過60萬。

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世衛不支持縮短隔離期

世衛組織對歐洲多國縮短或計畫縮短隔離期感到擔憂。世衛組織歐洲分支負責緊急狀況的工作人員表示，世衛隔離14天的建議是建立在對病毒的了解所做出的，只有在科學認識發生變化的基礎上也會予以重新考慮，而如今的情況並非如此。

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在法國，隔離期已縮短為7天，英國和愛爾蘭是6天，葡萄牙和克羅地亞也在準備縮短隔離期。

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