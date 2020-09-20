疫情中環法自行車賽落幕 21歲斯洛文尼亞小將奪冠

2020年環法自行車賽於巴黎時間9月20日晚正式落下帷幕。21歲的斯洛文尼亞選手波加卡爾(Tadej Pogacar)首次參加大賽並成功奪冠。他還成為了賽事百餘年來最年輕的冠軍。

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周日進行的是2020年環法自行車賽最後一個賽段的比賽，以大巴黎地區西部的伊夫林省城鎮芒特拉若利作為起點，巴黎市中心的香榭麗舍大街作為終點，全程約為122公里。本應在周一慶祝22歲生日的波加卡爾當天順利奪冠，也在他生日到來之際成為了環法大賽第一個斯羅維尼亞籍冠軍。

波加卡爾的總成績為87小時20分5秒。他由此也成為了自1904年以來最年輕的環法自行車賽冠軍。環法自行車賽史上最年輕的冠軍仍是法國人科內(Henri Cornet)，他1904年奪冠時只有19歲。

現年30歲，總成績排名第二的羅格里奇(Primoz Roglic)同樣也來自斯洛文尼亞，他最終落後波加卡爾59秒。此外，愛爾蘭選手貝奈特(Sam Bennett)則贏得了當天最後一個賽段的比賽。

全部賽事結束後，頒獎儀式當晚在香榭麗舍大街舉行。波加卡爾作為賽事的總冠軍身披斯洛文尼亞國旗走上領獎台，羅格里奇則抱着他的孩子出現在第二名的位置上。同樣接受領獎的還有大賽第三名，澳大利亞騎手波特（Richie Porte）。巴黎市長伊達爾戈為他們頒獎。而所有獲獎選手和頒獎嘉賓都應防疫要求佩戴口罩。

由於近期新冠疫情在法國反彈，巴黎嚴格限制觀賽人數。巴黎市警察局在比賽前夕發布公報，將市中心的觀賽人數限制在5000人以內，同時呼籲民眾儘可能在家中收看電視直播。比賽進行期間大批警察在巴黎市中心巡邏，香榭麗舍大街附近部分道路被警方隔離開來，避免人群聚集。

今年的環法自行車賽是這項賽事的第107屆比賽，原定6月舉行，但受疫情影響推遲至8月29日開始。比賽總賽程3470公里。