法國：父親陪產假翻倍 法定28天

法國總統馬克龍今天9.23在推特上宣布，父親陪產假要延長了，從兩周延長到一個月：這是你們許多人要求的！

廣告 繼續瀏覽後續

馬克龍在推特上貼出一張他抱着一名孩童的背影照片，上面寫道，用這28天陪伴我們孩子的人生最初時刻。馬克龍今天9月23日下午視察巴黎南郊一個母嬰保護中心時正式宣布了這項福利。

法國通過新法案，將父親陪產假時間增加一倍，從14天增至28天。雙胞胎，三胞胎...將像今天一樣有權再延長7天。這項法律將在2021年7月1日正式生效。

法國在2002年創建父親陪產假11天，加上之前在孩子出生時可以享有的3天“產假”，一共14天。當時這個福利領先於法國大多數的鄰國。但從那以後，許多歐洲國家都採用了更為慷慨的政策。

法國總統府周二晚間宣布：“這項改革將使法國在父親陪產假方面，從歐洲的中等地位，躋身到包括西班牙，瑞典，挪威和葡萄牙在內的領先團隊”。

愛麗舍宮認為，“時間是建立親子聯繫的重要因素。目前，這14天父親陪產假的時間還是太短了”，並指出“這項延長父親陪產假的措施受到法國80％的人口支持”。

延長的陪產假，將由社會保障機構出資，費用增加一倍，估計全年將耗資超過5億歐元。孩子降生時的3天父親“產假”，將繼續由僱主支付，其他25天，將由社會保障機構給予補償。

政府將對不遵守該規定的公司處以最高7500歐元的罰款。目前法國母親的產假最長可達16個星期。