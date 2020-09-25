《查理周刊》舊址兩人遭砍 警方拘捕多人

9月25日，位於法國巴黎第11區的《查理周刊》原辦公大樓前當天發生一起持砍刀襲擊事件，兩人被砍成重傷。內政部長25日在國營電視2台表示，這“顯然是一起伊斯蘭恐怖主義行為”。

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法國總理卡斯泰(Jean Castex)和內政部長達曼寧(Gerald Darmanin)親臨出事現場。歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel) 和意大利總理孔特（Giuseppe Conte）推文對法國人民表示支持。警方拘捕了18歲出生在巴基斯坦的主犯。另一名33歲的阿爾及利亞人被拘押，警方在調查他是否是共犯。最新消息，警方會再拘捕5名嫌犯。

9月25日上午11點45分，一名男子持砍刀在《查理周刊》原辦公室大樓前襲擊了兩名媒體工作人員，這一男一女正在樓外吸煙。法國電視2台下屬節目製作公司Premières Lignes主要負責人莫雷拉(Paul Moreira)告訴法新社記者，這兩名工作人員的傷勢很嚴重。

反恐檢察官里查爾(Jean-François Ricard)對媒體表示，主嫌犯在巴士底獄廣場附近抓住了不知具體住址的巴基斯坦年輕人。警方正在搜查嫌犯在巴黎遠郊塞爾吉-蓬圖瓦茲（Cergy-Pontoise）一個落腳地，目前沒有嫌犯作案動機更多的消息。

法新社記者還表示，這名嫌犯有過前科，今年六月被抓的原因也是持刀蓄意行兇。另一名33歲的阿爾及利亞人被拘，警方正在調查他是否協助作案。為取證，警方封鎖了砍人現場。

9月2日，巴黎一家法院對13名男性和1名女性進行審判，他們被指控在襲擊發生前為襲擊者提供了物資和後勤支援。庭審前一天，《查理周刊》主管Laurent Sourisseau在最新的一期周刊寫道："我們絕不會認輸，我們絕不會放棄"。《查理周刊》重新發表了具爭議性的穆斯林先知穆罕默德的漫畫。

法國官方根據疫情數據指標建立新的疫情警報系統，把相關地區在疫情地圖上區分為“警報區”、“強警報區”和“最強警報區”。艾克斯和馬賽被歸為“最強警報區”；巴黎大區為“強警報區”。而巴黎大區的醫院接收能力比馬賽強。