諷刺刊物查理周刊舊址法國2台節目製作2人遭砍 總統也遭威脅

兩名法國電視二台下屬節目製作工作人員，今天午後時分遭到不明暴力分子砍刀追砍受傷。事件震驚全法國。襲擊事件地點，正是2015年一月遭到恐怖分子血洗的法國查理諷刺周刊舊址附近。兩名二台工作人員在街面吸煙，突然遭到襲擊。聽到尖叫聲，另一名工作人員急步在窗檯看見其中一名同事遭到追殺，另一名同事倒在血泊中。查理周刊譴責恐怖襲擊，並向受威脅的原地鄰居以及同仁受傷人員給予支持。襲擊事件被分析與當前查理周刊遭恐怖襲擊案件審理有關聯。

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據法新社消息，法國電視二台節目《現金調查》（Cash Investigation）的兩名工作人員，今天受到暴力襲擊。不明身份者持砍刀襲擊了這兩名電視二台的工作人員。這兩名受害者受傷。消息沒有提及傷勢程度。

據電視二台節目製作工作人員目擊者，當時一名同事倒在血泊中，另一名同事被持砍刀的暴力分子追砍。

據信電視二台的一檔節目製作是在查理周刊的原地址附近工作。兩名工作人員案發時午餐後短暫休息時分在街面抽煙時受到襲擊。

此案發生的背景或與目前正在進行的查理周刊2015年1月遭到恐怖主義暴徒持槍血洗恐怖案件司法審訊有關。而查理周刊9月2日重新印製刊登出版了引發爭議的穆斯林先知的諷刺畫作。該出版遭到新的恐怖威脅。

法國100多家媒體新聞單位日前發表聲明，支持查理周刊，並譴責新聞事業遭到前所未有的威脅。恐怖威脅不僅僅針對查理周刊，並也擴大到新聞整體和新聞自由。據查理周刊社長指出，恐怖威脅甚至指向法國共和國總統。

據本台最新消息說，兩名暴力兇案的嫌疑人被警方拘捕。一名在案發現場不遠遭拘，另一名則在附近的巴士底廣場的地鐵站被逮捕。法國司法立即成立了專案小組。巴黎檢察方面立案調查，基本定性恐怖主義襲擊。但嫌犯身份，作案動機以及作案關聯仍然沒有細節公布。

法國內政部成立緊急應急機構。

查理周刊發表聲明，對同行受傷者慰問和支持，同時對舊址街坊鄰居以及新聞界同仁受到恐怖威脅給予支持。