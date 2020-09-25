法升級防控措施 馬賽等市周日晚關閉餐館和酒吧

截止9月25日，法國感染新冠病毒的總人數超過50萬。單日新增確診病例雖然沒有24日多，但仍達到1萬5797例。衛生部長維蘭宣布，從27日晚，艾克斯-馬賽所有餐館和酒吧將全部關閉。

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衛生部長維蘭23日宣布上述防疫措施之後，好幾百名餐飲業和酒吧老闆聚集在馬賽商業法庭前抗議政府獨斷專行。一名餐館老闆接受法國全天候電視台記者現場採訪時表示，他會抗拒政府的決定，餐館會照常營業。

法國勞工部長博爾納（Elisabeth Borne）25日接受CNews時表示，馬賽疫情警戒線比其他城市高出5倍。政府作出的決定是萬不得已的，但為了防止再次出現全面禁足的被動局面，政府職能迎難而上。

法國普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區主席(Renaud Muselier)和10幾名地方議員曾經呼籲政府推遲10天關閉餐飲業。政府僅僅把周六晚關閉餐館和酒吧的決定推遲了24個小時，並沒有採納當地負責人的提議。

大區主席Renaud Muselier表示，他將向地方法庭提出申訴，並要求政府在一個星期後做一次評估。

負責中小企業事務的部長阿蘭·格里賽（Alain Griset）也參加了25日在馬賽舉行的防控會議。但他對媒體表示，遭受損失的不僅僅是餐館和酒吧。所有的供貨商都會受到影響。

經濟部長雖然宣布停業中，疫情半失業（chômage-partiel）補助金保持在100%，但他們表示，即便如此，他們也很難支撐下去。

法國官方根據疫情數據指標建立新的疫情警報系統，把相關地區在疫情地圖上區分為“警報區”、“強警報區”和“最強警報區”。艾克斯和馬賽被歸為“最強警報區”；巴黎大區為“強警報區”。而巴黎大區的醫院接收能力比馬賽強。