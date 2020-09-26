巴黎最新恐怖襲擊案 案情進展

法國巴黎第11區昨天發生的恐怖襲擊案，震驚各界，法國政界以及社會各界一致譴責恐怖襲擊。此一恐怖襲擊，再次將恐怖威脅拉入民眾警戒的前台。此前儘管法國司法目前正在冗長庭審2015年1月恐怖襲擊查理周刊血案，恐怖威脅倍增，但法國反恐警方並沒有施加對查理周刊受恐怖襲擊，具有重要象徵意義的原址加強保衛。

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據本台消息，法國司法已經展開對昨天恐怖襲擊案的調查與處置。至少7人從昨天開始被拘捕並拘留。法律允許對涉案嫌疑犯有最多80多小時的拘留預審。隨後將會根據案情而做出新的司法決定。受到拘捕的7人，一人被認定是案犯主使與襲擊者，另一人被懷疑參與襲擊，是重要的案犯。另外5人被懷疑協助或參與密謀恐怖襲擊，並提供住宿與物資幫助。

參與襲擊的兩名嫌犯，一名在襲擊案發地點不遠處的巴士底地鐵站旁落網，當時他被警方搜查時發現與報警證人所描述特徵相符，而且臉上沾有血跡。案犯被捕後承認發動恐怖襲擊。另一名嫌犯在案發地點不遠處被逮捕。

隨後擴大的搜查，聚焦與案犯相連的網絡。所拘7名嫌犯，分別居住在巴黎北部郊區不同地點。

根據現場證詞，兩名在查理周刊原址旁工作的法國一家電視台節目製作的工作人員，午飯後臨街吸煙時遇到突然冒出的兩名陌生人暴力襲擊。兩名案犯持砍刀襲擊兩名記者工作人員。據證詞說，兩名受襲者狂呼奔逃，雖然受傷，但躲過襲擊者的繼續刀砍。受害者的呼叫震驚了附近的人員，他們儘管擔心再次面臨2015年1月恐怖襲擊多人持槍或持有其他武器的惡性襲擊，但仍然多人立即報警施救。

兩名受到砍刀襲擊的記者，頭部與臉部受到傷害。但據官方稱，兩名受傷者生命沒有危險，臉部也得到搶救沒有嚴重後果。

證詞指兩名襲擊者突然出現，拔刀就砍，不排除他們盯梢多時，瞄準這一具有象徵意義的地點再次襲擊。法國司法，警方反恐，立即將案件定為恐怖襲擊，並指控嫌犯屬於伊斯蘭恐怖主義犯案行徑。據反恐專家指，案發為星期五，時間上有周期嫌疑。查理周刊2015年1月受襲時，也是星期五。查理周刊稍早被搬遷至至今保密的新地點繼續編輯出版。而原址包括附近單位，則由法國電視機構安置辦公。查理周刊受襲擊時，附近的媒體機構至此多次公開提供證詞，並公開表達立場支持查理周刊。這些媒體單位，包括附近的居家居民以及飯店酒肆，都表達支持查理周刊，譴責恐怖襲擊。證詞指他們也受到威脅。

法國目前正在進行查理周刊恐怖襲擊案的司法審理。這一街區更受到恐怖襲擊新的威脅。

不過法國司法調查目前初步認定，昨天的恐怖襲擊可能更多屬於孤狼恐怖襲擊，而可能沒有組織機構施行恐怖襲擊。而因伊斯蘭激進立場的孤狼襲擊，有可能使用砍刀，汽車或者其他兇器進行孤立襲擊。

就被逮捕的襲擊案主嫌，是一名剛及18歲的巴基斯坦移民。此人3年前以孤兒身份進入法國。沒有任何警方記載案底。該嫌犯進入法國後，由法國民事人道機構全額負責撫養。

另一名嫌犯據報有輕罪記載，但沒有伊斯蘭激進化的任何跡象與記錄。法國司法調查，思考防止輕罪犯罪滑向伊斯蘭激進化恐怖犯罪的可能。

警方調查繼續鎖定案犯周圍人際網絡，以確定案發是否有恐怖組織隱性資助與組織犯案。

根據官方決定，法國所有被認為敏感與重要設施，包括反恐象徵以及猶太人各種機構設施，都將被加強安全保衛。