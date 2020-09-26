國際助殘組織Covid疫情下第26屆活動

在Covid-19疫情威脅下，國際助殘組織（Handicap International）一如既往把9月份定為其2020年第26屆活動月。但面對病毒的威脅，國際助殘組織在本年度將其傳統的邀請公眾堆“鞋子金字塔”« pyramides de chaussures »，轉為邀請公眾構築數字化的“團結金字塔”活動 « pyramides solidaires » 。

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在距離旨在通過禁止轟炸平民國際文件的都柏林大會還有六個月之際，國際助殘組織呼籲民眾積極地參與其中，在請願書上簽名，為殘疾人募捐（hi.fr/pyramide）。9月26日星期六和9月27日星期日，國際助殘組織還將在法國巴黎（Paris）和里昂（Lyon）分別組辦活動，模擬城市遭摧毀的慘狀。

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本台RFI法廣法文網2020年9月26日周六報道說，國際助殘組織今年以城市牆上的壁畫，作為代替邀請民眾堆鞋子金字塔的表現形式之一。但所要傳遞的信息不變。巴黎牆上的一幅殘疾兒童壁畫，對一些行人而言，這是壁畫，藝術品，但對另一些人，則是反應了現實生活的寫照。一名照顧敘利亞內戰傷殘兒童的黎巴嫩醫療按摩師Rana在採訪中介紹說，她曾照顧過一名當年才九歲的小女孩，背部被碎片擊中，傷及骨髓，造成重度癱瘓。她長期無法行走。醫療按摩師Rana表示，這名小女孩本應去學校，而不是呆在醫院。

國際助殘組織的工作人員指出，衝突城市化的情況越來越常見；在市區里使用爆炸裝置，90%的受害人是平民，不能只是說遭到間接傷害，這與國際法背道而馳。國際助殘組織正在積極推動國際社會就在人口密集區里使用爆炸武器達成一項共識。全球有上百個國家已加入了這一討論。

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