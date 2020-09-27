《查理周刊》主犯是否蓄意行兇 ？

法國諷刺漫畫雜誌《查理周刊》位於巴黎的原辦公室大樓前9月25日發生持刀襲擊事件，造成2人受傷，警方對主要嫌犯哈桑 A的拘押時間又延長了48個小時。接近過他和“共租戶”等9人還在審前羈押階段。警方在監測網上流傳的一盤持續了兩分鐘的視頻。作案者在視頻中明確表示，他原以為砍的是《查理周刊》辦公大樓里的媒體工作人員。

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據法新社報道，哈桑 A承認自己作案前一天曾前往舊址“探路”，並承認他作案是對該周刊重登穆罕默德題材漫畫大為不滿。他在錄像中自稱定要報仇。

警方正在核實網上散播的一段持續了2分鐘的錄像。錄像中，哈桑 A又哭又唱。他自稱自己名為紮西爾-哈桑-邁赫姆德(Zaheer Hassan Mehmood)。他信奉伊斯蘭教學者-伊利亞斯·卡德里 (Ilyas Qadri)的非暴力組織蘇菲派（al-Sufiyyah），一個伊斯蘭神秘主義派別的總稱。

法新社還報道說，出生在旁遮普（Punjab）省的一個農業小鎮Mandi Bahauddin。入境法國後接受救濟。警方表示，他沒有任何伊斯蘭極端化的跡象。和他同住一起的一位鄰居告訴法新社記者，他是一個非常懂禮貌的孩子。但2020年6月，他曾因持兇器而被暫時拘留過。

從警方得知的消息顯示，他法文很差，接受調查時給他配了一個巴基斯坦國語-烏爾都語的翻譯。

警方在他逗留過的巴黎郊區塞爾吉--蓬圖瓦茲（Cergy-Pontoise）和龐坦（ Pantin）搜查出手機和電腦等私人物件，還在進一步調查。

法國內政部長達爾馬寧27日在電視2台表示，法國和領導人也許都把伊斯蘭恐怖主義現實拋在了身後。他和巴黎警察局長表示，將特別加強敏感區域的保安工作。