法國參議院今天選舉換新半數席位

市政選舉3個月之後，9月27日星期天，大約8萬7千名地區代表們進行每3年一次的投票，為參議院的半數，即172個席位換新投票。

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本次換新的這172個席位屬於第二序列區域，涵蓋58個省和海外法國人代表，但今年由於新冠疫情，法國駐外機構選舉代表將延遲產生，這導致相應參議院席位的選舉事宜順延。選舉時，按照人口多寡，分成比例代表制選舉，和投票多數方式選舉這兩種。本次將通過比例代表制選出人口最多的29個省的113個席位，通過投票多數制選出人員最稀少的30個省以及4個海外地方行政區畫的59個席位。這兩種間接普選都嚴格遵守性別平等規則，當選之後，參議員任期為6年。

參議員一詞來源於拉丁語的“古老”或者“老年人”，主要有3類職能：首先是與國民議會協作，給國家預算和法案投票，獨立行使提出法案權；第二是控制政府行為，確保法律的良好執行，擁有憲法改革計畫的封鎖權；第三是行使成立議院調查委員會或者信息任務團的權力，出台具體信息報告。

參議院換新從政治角度可以被視為市政選舉的延伸，是市政選舉結果趨勢的延展。作為法國地方行政區畫機構與地區人口的代表，法國參議院自從2014年以來重回右派的大多數掌控，事實上，左派僅僅在2011年到2014年之間進行過短暫的掌控，之前從第五共和國伊始起，就一直由右派和中間派坐穩。本次半數換屆選舉，雖然綠黨席位可能會增加到能夠組團的10人，但大局預計不會產生太多變數：右派和中間派繼續佔多數，左派繼續排第二，執政黨共和國前進黨和極右派保持低調。