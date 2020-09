法國疫情秋冬威脅再掀海嘯山雨欲來

法國新冠病毒疫情連續多日報告過萬新確診,醫院收治數額直線上升,疫情反撲山雨欲來。不過法國民眾仍然沒有談虎色變的緊張,反而增加對防疫新措施批評。法國醫師公會全國理事會主席布埃(Patrick Bouet)向周報「星期日報」警告:「第2波(疫情)襲來的速度比我們想得還要快。」法國衛生服務單位昨天記錄到過去24小時新增1萬4412起病例,過去7天總計有4102人住院,其中763人正在接受加護治療。

據法新社今天報道說,法醫界大老警告疫情3、4周內恐就蔓延全國。法國最重要的醫界人士之一今天警告,若不採取措施加以改變,法國恐面臨數月之久的新冠病毒疫情大流行,屆時國內醫療系將不堪負荷。

據法國醫師公會全國理事會(National Council of the Order of Doctors)主席布埃(Patrick Bouet)向周報「星期日報」表示:「第2波(疫情)襲來的速度比我們想得還要快。」

政府針對地中海城市馬賽(Marseille)和首都巴黎地區等疫情最嚴重的地帶實施新一波防疫限制措施,不過此舉已引發當地反彈。

據布埃向星期日報表示,衛生部長維蘭(Olivier Veran)本周提出的警告仍不夠。布埃表示,維蘭沒有說3到4周內若情況沒有改變,法國疫情恐蔓延整個國土,時間長達秋季和冬季數月之久。布埃警告,屆時將沒有醫護人員能增援,法國衛生系統也將無法滿足所有需求。他還說,許多醫護人員都已精疲力盡、飽受創傷,無法再填補這些醫療缺口。

法國衛生服務單位昨天記錄到過去24小時新增1萬4412起病例,略低於24、25日記錄到的破紀錄1萬6000起病例,但過去7天總計有4102人住院,其中763人正在接受加護治療。

法新社說,馬賽酒吧和餐廳業者昨天在馬賽市商業法院外示威,抗議預計今天晚間開始實施的強制停業措施。