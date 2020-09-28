訪問主要內容
中國
法國
港澳台
視頻
欄目檢索
查理周刊遭襲

法國反恐檢察官將通報案情調查進展

發表時間：

Attaque près des anciens locaux de "Charlie Hebdo" les enquêteurs sur le lieu de l'attaque le 25 septembre 2020
Attaque près des anciens locaux de "Charlie Hebdo" les enquêteurs sur le lieu de l'attaque le 25 septembre 2020 © AFP
作者： 法廣
6 分鐘

法國《查理周刊》舊址外周五發生持刀砍人事件，兩名媒體從業人員遭砍傷。案情調查有進展。法國反恐檢察官里查爾(Jean-François Ricard)9月29日14點將舉行記者會，向媒體通報案情調查進展。法新社表示，作案嫌犯隱瞞了自己的真實身份和年齡。

廣告

綜合法新社、《世界報》28日刊出的消息，警方在查詢作案人的手機後，查找嫌犯的真實姓名。他真名為紮西爾-哈桑-邁赫姆德(Zaheer Hassan Mehmood)，真實年齡為25歲，和此前報道的18歲完全不同。詳細情況我們還需等到周二的記者會。

而法國對內安全總局 (DGSI)、法國全國反恐小組(PNAT)都未存檔，當然也就是不會對他有所防範。

法新社記者表示，他承認自己來自巴斯斯坦東部旁遮普省附近的一個農業村鎮。仍據法新社28日報道，旁遮普一個名為艾爾沙德-馬哈穆德(Arshad Mahmoud)的人非說是作案者的父親。

法新社：主犯“父親”對兒子行兇表示自豪

他“父親”對法新社記者表示，他為兒子做的一切感到自豪，他兒子保衛了先知的榮譽。

上個周末，一段持續了兩分鐘的視頻在網上頻傳。在視頻上，準備作案的這名嫌犯又哭又唱。自稱名為紮西爾-哈桑-邁赫姆德(Zaheer Hassan Mehmood)。他信奉伊斯蘭教學者-伊利亞斯·卡德里 (Ilyas Qadri)的非暴力組織蘇菲派（al-Sufiyyah），蘇菲派一個伊斯蘭神秘主義派別的總稱。

從警方得知的消息顯示，他法文很差，接受調查時給他配了一個巴基斯坦國語-烏爾都語的翻譯。

警方在他逗留過的巴黎郊區塞爾吉--蓬圖瓦茲（Cergy-Pontoise）和龐坦（ Pantin）兩地搜查出手機和電腦等私人物件，使得案件調查有了初步的進展。

法國總統馬克龍28日在部長會議上說：“我們國家仍然存在恐怖主義威脅”，並準備“重新評估防範措施”。

 

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw
頁面未找到

您嘗試訪問的內容不存在或不再可用。