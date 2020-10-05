升級為最強警報區 巴黎一環線酒吧將關15天

傳染新冠病毒人數不斷升高，巴黎一環線(75, 92, 93 et 94)不得不從此前的“強警報區”被升為“最強警報區”。從5日晚22點起，酒吧責令關閉，餐館在遵守新防疫規定的情況下照常營業；巴黎眾多 bars-brasseries 可以繼續營業，它和酒吧的區別是向顧客提供“熱菜”。巴黎警察局局長、市長5日舉行聯合記者會，要求大家努力防疫，避免二次經歷全面禁足。

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警察局局長迪迪埃·拉勒芒 (Didier Lallement)在宣布新的防疫措施前表示，疫情傳染速度過快，為減緩速度，我們不得不宣布酒吧將關閉至少兩周等新防疫措施。從6日起，艾克斯-馬賽等地的餐飲業和巴黎小環線一樣可照常營業。

6日前往餐廳就餐的顧客都要注意些什麼呢？法國國家衛生局首先要求餐館老闆在餐桌之間保留至少一米的間距。除此之外，此前大餐桌可以接待10位顧客，從6日起限為6人。顧客就餐時當然需要摘下口罩，但離開自己的座位，在公共空間走動時必須戴上口罩。

就餐後，付款不得自行站起來，要在座位上等服務員的付款機。這些新規定的目的是減少聚眾時人和人的近距離接觸。

一些醫學家在電視台解釋說，酒吧是年青人飲酒暢敘之地。幾杯酒之後就忘了病毒是可人傳人的。法國依據美國一項研究決定關閉酒吧。這項美國研究表明，被感染者去餐廳的可能性高2.8倍；去酒吧的可能性高3.9倍。

新規定中，不論大小型的博覽會、展覽中心、學生聚會、婚禮、馬戲團表演等活動將統統被取消。而電影院、劇院、博物館將照常對外開放。

舞廳、健身房將再次關閉。而公共游泳池只對未成年者開放，成年人不得入內。這項規定主要是考慮到不能完全停止學校的課外活動。

不論巴黎小環線和大環線，所有的大學校園的可容納人數將被嚴格限制在50%，學校將通過遠程教育來組織教學。機關單位也要求盡量採用遠程辦公。

而室外的體育場、運動會人數不得超過1000人。

前往養老院探望需要預約，每次僅限兩人；購物中心須保證每名顧客有4平方米的空間；不準許學生在公共場所聚會。另外，巴黎仍禁止1000人以上的任何集會等活動；禁止10人以上的公共場所聚會。

值得一提的是，此次巴黎疫情級別升至最高，並不是涉及到大巴黎地區。而是巴黎市區和近郊三省。這三省分別是上塞納省(les Hauts-de-Seine)、塞納－聖但尼省(La Seine-Saint-Denis)和瓦勒德馬恩省(Le Val-de-Marne)。

巴黎警察局局長迪迪埃·拉勒芒 (Didier Lallement)還表示，15天之後是否保持現狀再做評估。