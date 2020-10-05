巴黎如何抗疫 新政策要出台

法國新冠病毒疫情反彈嚴重，連續多天確診過萬。法國醫療系統大聲疾呼，要避免病人急救湧入急診住院潮，就必須採取嚴格措施。巴黎要不要禁封，封閉範圍以及程度，巴黎市政府今天推出措施。與此同時，早前施行較為嚴厲的預防與封閉措施的馬賽等地，今天獲准餐廳酒吧等場所重新開業，但仍然維持防疫規定。法國中央政府下達要求，但由地方政府推出具體措施，以避免與地方政府矛盾。

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巴黎陷入疫情嚴重，重點觀察區域後，因沒有好轉而遭法國中央政府要求採取禁封措施。據法新社報道稱，巴黎防疫進入最高警戒，酒吧咖啡廳暫時停業。

法國總理辦公室昨天稍晚宣布，面對2019冠狀病毒疾病確診數飆升，首都巴黎將進入「最高警戒」，酒吧、咖啡廳停止營業至少15天，餐廳維持開放，但須提高防疫限制。

餐廳將實施自主限制措施，例如請顧客登記住家地址，每桌也有人數限制，巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）和巴黎警察局長拉勒蒙（Didier Lallement）今天午時前再細部說明。

包括里爾（Lille）、里昂（Lyon）、格勒諾布爾（Grenoble）、圖盧茲（Toulouse）等大城也都接近進入最高警戒的門檻，可能都將實施類似巴黎的措施。

據衛生部長維蘭（Olivier Veran）上周宣布，唯有感染率降低，才能避免向為巴黎招牌景象的咖啡廳和酒吧「全面關閉」。

法國單是昨天就通報近1萬7000例，是全國開始普篩以來，單日確診數最高的一天；而根據巴黎醫療衛生署（ARS）數據，巴黎新增確診比例依舊超過每10萬人有250人感染的門檻，因此進入最高警戒。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）坦承，關閉酒吧和咖啡廳對擔心的所有人而言，都是「很困難」的決定，「我們是法國人，我們喜歡吃喝、生活，對彼此微笑，親吻彼此」，「但我們這樣做，是因為大家希望我們這樣做」。

根據BFM電視台公布民調，顯示巴黎和市郊居民有6成1贊成全面關閉酒吧。

但咖啡廳、酒吧、旅館、餐廳、酒館和迪斯可的員工組織「旅館餐飲職業產業聯盟」（UMIH）警告，約3萬3000店家因防疫限制面臨破產，多達25萬員工面臨失業。