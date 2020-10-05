新喀里多尼亞公投拒絕獨立 馬克龍深表謝意

法國海外省新喀里多尼亞結束2018年後新一次獨立公投，結果以53.26 ％的選票贊成留在法國大家庭而結束。法國對新喀里多尼亞的以往協議規定，允許新喀里多尼亞進行無限次的公投，以決定該島嶼的地位。分析擔心，此次公投，推動獨立的力量有所進步，上一次的公投，是以56.4%的贊成票願意留在法蘭西。

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法國總統馬克龍對10月4日結束的法國海外省新喀里多尼亞的獨立公投結果表示滿意，並對新喀里多尼亞的人民，再一次選擇法國，表示深深的謝意。不過，據法新社說，分離主義者在新喀里多尼亞獨立的第二次公投中取得的明顯進展。新喀里多尼亞是具有戰略意義的法國海外領地群島，在南太平洋擁有270,000居民，在剛剛過去的周日由親法的選民贏得53.26 ％的選票。

評論指法國每年15億歐元的財政援款，起到該島嶼穩定的重要保證作用。

根據法國中央政府與新喀里多尼亞的《努美阿協議》，新喀里多尼亞將會舉行新的獨立公投。時間上法律允許是在當地大選後的第6個月即可舉行。條件依然是議會中18人聯署要求，就應當就此議題公投。新喀里多尼亞新議會將在2021年4月選舉後更新，全部議席為54席。

不過，法國官方希望改變現狀，正在推動讓《努美阿協議》壽終正寢。而這一協議，或可在2022年底結束。如果2021年4月有另一次公投，那將或是最後一次的公投。

稍早，法國前任菲利普任總理的政府，曾對新喀里多尼亞的公投時間與法國選舉日程，舉行磋商。

此次公投有近18萬選民參加投票。該島的居民人數為27萬人。為公投投票透明而公正，聯合國以及太平洋島國論壇機構等各方均派出獨立監督選舉的代表團觀察與監票。

據報道稱，多數新喀里多尼亞選民為留在法國大家庭而感到驕傲。