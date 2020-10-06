法軍方向達索訂12架陣風戰機 補足希臘軍購後空缺

法國決定向希臘出售12架二手陣風戰機，在不降低法國空軍部隊戰鬥力的情況下，國防部長弗洛朗斯-帕爾麗(Florence Parly)6日宣布，2020年底前給軍方補足12架新的戰機。希臘年底前獲得6架新的和12架二手陣風戰機，其空軍作戰能力大增，有助於奪取地中海的制空權。

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帕爾麗在國防委員會上表示，為了滿足空軍的需求，年底之前將向達索集團（馬歇爾·達索工業集團）(Groupe Dassault)訂購12架陣風戰機。

據6日法新社消息報道，為了在希土油氣爭端中佔據優勢，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）9月中旬向法國發出了希望購買6架新的、12架二手陣風戰機的想法。

而與希臘的軍售合同必須在年底之前簽署，因而“抽走了”法國空軍中的戰機總數量。法國國防部長帕爾麗在6日國防委員會上表示，在法國軍事計畫法中，我曾承諾會讓空軍在2025年時擁有129架陣風戰機，我要堅守這個承諾。

法國空軍需要在希臘購買12架二手戰機之後補足自己的空軍力量。達索集團預計在2022年至2024年中向法國空軍交付28架陣風戰機。法國國防部長表示，當希臘訂購12架陣風戰機之後將立即補足法方的戰機數量。

國防部的訂單對達索集團來說是及時雨。集團本以為在希臘訂購6架新戰機之後到2024年就該“歇業”了。12架新戰機的訂單給達索一劑強針劑。

法新社還表示，法國軍方2023年準備再訂30架陣風戰機，交貨期為2027年。

法國國防部還表示，向希臘交付6架新、12架二手戰機的金額在10億至20億歐元間。仍據法新社報道，和希臘軍售合同收入經納入國家預算中，而不是給軍方。法國國防部長帕爾麗還表示，軍方會和財政部商討，把收益轉給國防部。

法國向希臘出售戰機合同落實之後，將讓希臘空軍的作戰能力大增，有助於奪取地中海的制空權。