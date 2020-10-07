法國總統馬克龍視察東南部災區

颶風阿萊克斯(Alex)襲擊了法國東南部海岸之後，法國總統馬克龍10月7日前往災區視察。他在重災區 Breil-sur-Roya一個記者會上表示，他帶來了全國人民對災民的支持。《政府公告報》(Journal Officiel)8日將把55個市鎮劃為遭受自然災害區。06應急基金將由國家、私人企業、地方政府和歐盟委員會共同注資，幫助災民。

廣告 繼續瀏覽後續

法國參議院議長拉爾謝(Gérard Larcher)已經向歐盟委員會主席馮德萊恩女士（Ursula Von Der Leyen）發出求助，希望能夠快速幫助東南部的災民。

法國總統馬克龍市場災區時表示，目前最重要的任務是儘快修復被衝毀的公路、鐵路和橋樑，恢複電力和通訊系統。法國總統馬克龍7日在電視台表示，我們要告訴災民，遭風災後你們不得不離開自己的住房。即便是重建，也很難完全恢復原貌。

普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區區長、尼斯市市長克里斯蒂安·埃斯特羅斯（Christian Estrosi）7日接受法國國內新聞電台記者採訪時表示，國家要盡全力幫助災區。風災後的重建資金不得少於6億歐元，我們地方政府是承擔不了這個數字。

10月5日下午，法國東南部濱海阿爾卑斯省省政府向媒體表示，在該省受上周末暴雨影響的區域又發現有5人喪生；8人失蹤；21人失聯。

暴風雨襲擊，引發的洪水造成橋樑倒塌、道路被毀、房屋受損及大面積停電。有些廠房、體育館、墓地在幾分鐘的時間裡徹底被衝垮。很多當地居民對記者表示，他們一輩子也沒有見過這種景象。