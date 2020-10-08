馬里一名遭劫持的法國人質獲釋

馬里總統府在推特上表示，法國女人質索菲-彼得羅尼(Sophie Petronin)和反對派總統候選人蘇馬伊拉·西塞（Soumaïla CISSE）雙雙獲釋。法國總統馬克龍獲知這一消息後表示萬分欣慰。總統府對彼得羅尼家人表示慰問。另據最新消息，飛抵巴馬科的兒子已經和獲釋的母親團聚。

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據《巴黎人報》9日消息，彼得羅尼(Sophie Petronin)的兒子沙朵Sébastien Chadaud 已經動身飛往巴馬科。

馬里總統府在推文中表示，兩名獲釋的人質已經前往巴馬科。本台目前沒有他們什麼時候返回巴黎的消息，也不清楚被釋放的人質身體狀況。

索菲-彼得羅尼(Sophie Petronin)現年75歲，於2016年12月24日聖誕夜的時候遭不明身份的武裝分子劫持。她在馬里從事人道救援工作，幫助貧困兒童。

他兒子和家屬曾多次致函總統府，希望儘快解救人質。仍據《巴黎人報》報道，為解救兩名人質，馬里方面上個周末釋放了近百名聖戰組織成員。法國官方沒有證實上述消息。

另一名獲釋的人質是蘇馬伊拉·西塞（Soumaïla CISSE）。他多次代表反對派參加總統競選。彼得羅尼(Sophie Petronin)是在馬里北部加奧(Gao)被劫持的；而西塞（Soumaïla CISSE）是在馬里北部通布圖（Tombouctou）遭綁匪劫持的。

彼得羅尼曾是法國在世界上最後一名人質。經多方努力終於獲得自由。