法國再有四個城市疫情告急

法國衛生部長維蘭10月8日在和經濟部長勒梅爾舉行的聯合記者招待會上表示，從10月10日上午開始，里昂(Lyon)、格勒諾布爾(Grenoble)、聖艾蒂安(Saint-Etienne)和里爾(Lille)四個城市將劃為疫情最高級別警戒區。這是自艾克斯-馬賽、巴黎小環線和海外省瓜德羅普之後，第二批疫情進入最高警戒狀態的城市。

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法新社記者表示，西南部的圖盧茲(Toulouse)和南部的蒙彼利埃( Montpellier)兩個城市情況也很糟糕。它們有可能在周一時被宣布為最高級別警戒區。

巴黎大區衛生局局長盧梭（Aurélien Rousseau）對法新社記者表示，巴黎大區的醫院病床已經開始緊張起來。衛生部門決定啟動第二級白色計畫(le "plan blanc renforcé") 。也就是說，醫護人員不得隨意請假；可推後手術將延後；開闢更多床位、僱傭更多人手來增援已經承受壓力的科室。

盧梭還表示，巴黎大區7日有2439人住院；455人屬於重症，這已經佔據了巴黎地區40％以上的重症監護病床。

10月8日，單日新增確診病例為18129人。雖然比7日的18746人少了一些，但疫情傳染速度仍然沒有控制住。

法國總統馬克龍7日在電視台表示，在疫情傳播太快的地方，特別是脆弱群體老年人聚集的地方，送入急診的病人佔據了越來越多的床位。我們需要採取更多的限制措施。

進入最高級別警戒區的城市，咖啡館和酒吧、健身房被關閉。取消一切大小型的博覽會、展覽中心、學生聚會、婚禮、馬戲團表演。而電影院、劇院、博物館將照常對外開放。公共游泳池只對未成年者開放，成年人不得入內。這項規定主要是考慮到不能完全停止學校的課外活動。

“萬聖節”即將到來。目前還沒有公布出行受限制的措施。歐洲一些大城市也採取了類似巴黎關閉酒吧和咖啡館的措施。例如比利時首都布魯塞爾。德國柏林和法蘭克福宣布實施宵禁。宵禁期間人際接觸禁令亦升級，只允許不超過5個人（或不超過兩個家庭）在戶外結伴同行；在室內舉行的私人聚會和私人活動參與者最多不超過10人。