Covid-19:法國2021巴黎農展會有變化

受Covid-19疫情影響，法國取消原定在2021年2月27日至3月7日之間舉辦的巴黎國際農業博覽會。法國總統馬克龍周三晚宣布了戰疫新措施。

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據本台RFI法廣周三（2020年10月14日）的法文報道，2020年第57屆法國國際農業博覽會（簡稱：巴黎農展會 - Salon de l'Agriculture）在年初宣布因Covid-19病毒封城之前，得以圓滿舉行，吸引了54萬人前往觀展，比往年65萬人要少。

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法國國際農業博覽會是法國最大規模的會展活動。法國每年對近12 000種農產品ˎ 食品，還有蜂蜜和酒類展開評選，其決賽通常是在巴黎國際農業博覽會期間舉行。經法國農業部同意，2021年的評選將保持舉行，但可能將在外省組織。而動物競賽則將推遲到2022年。此外，巴黎將至少組織一場辯論會，圍繞農業與食品的演變。主題似乎圍繞糧食主權或食物主權（souveraineté alimentaire）。

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馬克龍宣布法國戰疫新舉措

法國總統馬克龍周三晚宣布了預防Covid-19病毒蔓延的新措施，在巴黎大區及馬賽ˎ 里昂ˎ 里爾ˎ 圖盧茲等另外八座大城市實施宵禁（couvre-feu : 晚上21點至凌晨06點，周六延遲至午夜），除工作或健康原因以外，違者罰款135歐元等等。

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