巴黎郊區一名歷史老師被當街斬首

巴黎郊區一名初中老師在西北部被當街斬首。法新社表示：這位老師曾經在“言論自由課”上展示過"先知"穆罕默德漫畫。被斬首的是一名歷史老師。教師是在離巴黎30多公里的小城市Conflans-Saint-Honorine被殺的，作案時間17點左右，作案地點離他教書的初中不遠。法國總統馬克龍16日傍晚前往內政部的應急中心。另據最新消息，總統將親臨出事現場。議會強烈譴責這野蠻罪行。

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法國國家反恐檢察院以“與恐怖分子企業有關的暗殺”和“犯罪恐怖組織”對此案展開調查。警方還沒有公布嫌疑人的身份。而據法國新聞電台透露的消息，兇手是一名出生在莫斯科18歲的年輕人。調查人員正在核實網上公布的一張教師的照片和辱罵馬克龍是“異教徒領袖"le dirigeant des infidèles”事情是不是作案者所為。

另據警方消息，殺害老師的兇手在追捕中受傷身亡。法新社報道，警方當場發現了受害者，在初中學校200米外。警方尋找兇手時，兇手持刀威脅，警方向他開槍。

本前往摩洛哥出訪的內政部長傑拉爾德·達曼寧(Gerald Darmanin)立即返回了巴黎。

9月25日，巴黎第11區的《查理周刊》原辦公大樓前發生一起持砍刀襲擊事件，兩人被砍成重傷。這起“伊斯蘭恐怖主義行為”發生在《查理周刊》恐怖襲擊兩名兇手的遺孀出庭作證的當天。

2015年1月7日，兩名武裝分子闖入《查理周刊》總部，用衝鋒槍向在場人群掃射，造成12人死亡。2天後，兩人逃進一家印刷廠，劫持人質與警方對峙，後被擊斃。“基地”組織一個分支後來“認領”襲擊。