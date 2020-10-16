法國前總統薩科齊再遭傳訊 遭控夥同壞人作惡

法國前總統薩科齊今天應當結束為期4天的司法傳訊，該消息尚且沒有提及司法傳召薩科齊是證人身份或是涉案人身份。據法國媒體Mediapart,透露，薩科齊被指控與壞人合謀。該司法調查劍指薩科齊2007年競選總統時，涉嫌非法收受來自利比亞的政治捐款。薩科齊其時的競選官員Thierry Gaubert，已經於今年1月31日遭指控貪污來自利比亞的政治捐款而被司法調查。

廣告 繼續瀏覽後續

法國前總統薩科齊一直受到利比亞政治捐款嫌疑案的司法調查纏身。被指疑似來自前利比亞強人卡紮菲的不明政治捐款，幫助薩科齊競選。薩科齊本星期一被法國司法傳訊，一連4天應到司法部門接受問訊。

薩科齊被指控與壞人合謀。據法國金融檢方透露消息說，調查仍然聚焦2007年薩科齊總統競選所涉利比亞經費疑雲。目前沒有聽訊細節報道。

法國前總統薩科齊指控這是政治陰謀。

薩科齊此前已經被司法3次傳訊。本次傳訊，司法是否允許薩科齊其間如常回家，沒有提及。

據指控方即法國反腐敗協會律師回應說，可以看出，這是司法程序之舉，調查演進至此很正常。

薩科齊從2018年多次遭到司法調查傳訊，並被指控被動腐敗，合夥盜卷公款，以及競選非法資金等案涉。

據本台的報道說，今年1月，薩科齊的前親信顧問Thierry Gaubert被指控夥同壞人作惡而被司法調查。Thierry Gaubert被指控涉嫌貪污來自利比亞前強人卡紮菲的可疑資金，該資金被認為是幫助薩科齊競選。