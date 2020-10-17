“斬首案”：襲擊案與俄國無關

16日，法國巴黎西郊伊夫林(Yvelines)省（78）一名歷史教師遭斬首。反恐官員稱，已有10人遭拘捕，其中1人是未成年人，是兇手的弟弟。反恐稽查大隊調查是否有恐怖團體的參與或同夥。俄羅斯駐巴黎大使館發言人巴里諾夫（Sergueï Parinov）表示：這起兇殺案與莫斯科無關。他表示，俄羅斯譴責任何形式的恐怖活動。重要的不是他出生地在哪裡，而是他什麼時候、怎樣形成了他的意識形態。

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法國反恐檢察官里卡爾(Jean-Francois Ricard)17日舉行了記者招待會，透露了行兇者的情況。他名為“阿卜杜拉” Abdoullakh A，是一名出生在莫斯科的車臣人，今年18歲。他隨同家人移居法國；是難民身份。

法新社報道稱：他犯過小偷小摸，但沒有被情報部門列入監視名單。反恐檢察官表示，“阿卜杜拉”持着兩把刀；一把35厘米長，是作案兇器。

被殺害教師的一張照片存在兇手的手機中，並在推特上傳被斬首老師的場面。手機中的威脅信息說，要報復嘲弄穆罕默德、“異教領袖”馬克龍。

接觸過襲擊者的鄰居說，他是一個不愛外露的男孩子，但近3年來沉迷於激進的伊斯蘭教中。

俄羅斯政府17日表示，這起兇殺案和莫斯科毫無關係。作案者是未成年時離開俄羅斯的。

事發之後，襲擊者的父母、爺爺、弟弟以及另外6人遭拘押。

反恐檢察官表示：上歷史老師課的一名女學生的家長曾和另一人到初中學校抗議，抗議老師在課堂上展示《查理周刊》穆罕默德“裸體”漫畫。來人要求校長“解聘”歷史老師。

要求被拒之後，女學生的家長在網上發布仇恨歷史老師的視頻。反恐檢察官還表示，陪同學生家長去學校抗議的另一人名為Adhelhakim Sefrioui。檢察官表示：陪同者是從2000年以來非常活躍的激進伊斯蘭分子。這名激進分子也被拘押起來。

在現階段，反恐檢察官並沒有把這名家長上傳的視頻和殺害教師一案直接聯繫起來。

法國總統馬克龍出事當天立即抵達襲擊地Conflans Sainte-Honorine。馬克龍稱：這一案件是殘暴的“伊斯蘭恐怖襲擊”。馬克龍稱，對這名歷史老師的攻擊，就是對法蘭西共和國及其啟蒙運動價值觀的攻擊，他呼籲法國人民團結起來，抵禦極端恐怖主義。