法國老師遭恐怖殘暴殺害案 警方拘9人 總統府諾國葬

法國巴黎西北郊區昨天晚上所發生一名當地學校歷史地理課老師遭殘暴殺害事件；在全歐洲引發憤慨。歐盟委員會主席馮德萊恩Ursula von der Leyen譴責恐怖暴行，並向全歐洲老師問候致敬。法國總統馬克龍宣布，將為受害老師舉行國葬。關於此案的調查，警方拘捕了9名涉嫌人。調查指向兇手是否與學校學生以及家長有直接或間接聯繫。因有家長將受害老師授課的視頻上網，調查也不排除兇手上網看到視頻而行兇。

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據法國總統府公告，法國總統將主持正式儀式，向遭到恐怖殘殺的巴黎郊區一所學校的歷史地理老師致以國家哀悼：具體時間尚沒有報告。

歐盟委員會主席馮德萊恩今天向法國以及歐洲全境內的老師致敬。歐盟委員會主席譴責法國巴黎西北郊公弗朗聖奧諾琳娜中學的歷史地理老師遭到恐怖主義行徑殺害事件。馮德萊恩在她的推特上指出，沒有老師，歐洲就不會有公民理念與民主。

據本台消息說，巴黎西北郊公弗朗聖奧諾琳娜中學老師昨天傍晚遭到殘忍殺害。兇手稍後被警方擊斃。當時兇手持刀拒捕。兇手此前持砍刀襲擊該學校老師薩穆埃爾帕蒂的頸部。兇手遭警方槍擊死亡前，高呼真主偉大口號。兇手是在行兇地點不遠的埃拉尼（瓦格瓦茲瓦茲）鎮被警方圍剿擊斃。

法國共和國檢察方已經立案，調查定案恐怖襲擊。受害老師是該地學校教授歷史地理課程，也兼任學生道德和公民教育教育。薩穆埃爾帕蒂此前在課堂教授新聞與言論自由課程，涉及伊斯蘭教先知被不同漫畫。該課程受到一些學生以及家長的抗議。

受害老師薩穆埃爾帕蒂教授的學生，都是13，14歲左右年紀的學生。

據法國警方調查，兇手是生於俄羅斯莫斯科的車臣籍人。根據在遭擊斃的兇犯身上發現的身份證，兇犯2002年生於莫斯科。法國警方只有他的輕度刑事犯罪記錄，沒有重大罪責記載，也沒有激進化監視記錄。法國警方從疑似屬於兇手的推特賬號里，發現有受害老師被斬首的照片，以及法國總統馬克龍的照片。疑似兇手指控凡是“敢於貶低穆罕默德的人”，都將遭到報仇。警方目前尚沒有確認此內容由遭擊斃的兇手所撰。

從周五到周六，共有九人被拘留，其中包括一名學生的父母。據報告，一個或多個父母曾向學校投訴。其中一位父母還在社交網絡上發布一段學校授課的視頻。犯罪者是觀看了此視頻而犯罪嗎？這個視頻以及放視頻的人與兇手有個人關係嗎？據本台說，這是反恐調查將要回答的無數問題之一。

據本台稍早報道，9月25日，巴黎第11區的《查理周刊》原辦公大樓前發生一起持砍刀襲擊事件，兩人被砍成重傷。這起“伊斯蘭恐怖主義行為”發生在《查理周刊》恐怖襲擊兩名兇手的遺孀出庭作證的當天。而2015年1月7日，兩名武裝分子闖入《查理周刊》總部，用衝鋒槍向在場人群掃射，造成12人死亡。2天後，兩人逃進一家印刷廠，劫持人質與警方對峙，後被擊斃。“基地”組織一個分支後來“認領”是次恐怖襲擊。