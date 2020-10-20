臉書推特等被指傳播伊斯蘭仇恨  20多萬舉報視而不見

臉書推特等社交平台成為伊斯蘭運動散播仇恨的樂園與青少年轉向激進的課堂。伊斯蘭極端勢力針對法國教師帕蒂的視頻在臉書流傳。有些視頻被舉報20多萬次，後台也不管。法國公民事物次長今天會見多家社交平台駐法代表，共商如何應對網絡伊斯蘭主義的擴散。

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法國歷史地理教師薩繆爾-帕蒂（Samuel Paty）因授課展示伊斯蘭先知漫畫，講述言論自由價值觀，而被一名車臣伊斯蘭恐怖分子砍頭殺害。隨後，社交平台因放縱激進伊斯蘭勢力散布仇恨，而成為眾矢之的。

據法國媒體BFMTV報道，在臉書和推特等社交平台，有些伊斯蘭激進分子傳播仇恨的視頻，遭20多萬次舉報，後台都視而不見。

伊斯蘭極端分子充分利用法國的法治與言論自由傳播伊斯蘭極端主義和仇恨。這股勢力試圖利用法國不肯違背自己的價值觀，而逐步擴大伊斯蘭的影響力，逐步蠶食法蘭西價值觀和共和國原則，讓人們在恐懼中，向伊斯蘭的“規矩”屈服，最終完全毀掉法國世俗社會的民主和自由。

法國政府負責公民事物的次長齊亞帕Marlène Schiappa 今天10月20日在巴黎會見臉書，推特，Tiktok和Snapchat等社交平台駐法代表，與他們磋商共同應對網絡伊斯蘭主義的擴散。

法國公民次長齊亞帕今早在法國盧森堡電台說，我想讓這些社交平台負起他們應負的責任，（在他們的平台）清除仇恨內容。她說，帕蒂教師的兇手就是受伊斯蘭主義意識形態的影響。而這個意識形態很多時候是通過社交網絡傳播的。她表示，一大票年輕人並非在清真寺或遇到什麼人或在監獄裡變成激進（伊斯蘭分子）的，而是獨自一人，在他們的房間里，在手機屏幕前轉變的。

法國歷史教師塞繆爾-帕蒂10月16日在巴黎北郊他教書的城市Conflans-Sait-Honorine遭一名18歲車臣伊斯蘭恐怖分子殘忍砍頭殺害。伊斯蘭極端勢力仇恨這名教師的視頻被放到社交網站流傳，包括巴黎東郊Pantin市清真寺的伊瑪目在他的臉書上向他的1500名追隨者轉了這段視頻。

今天，一些正常伊斯蘭宗教領導人在遇害的法國歷史教師帕蒂的學校前為他禱告。明天周三法國將在巴黎索邦大學為遇害教師薩繆爾-帕蒂舉行國葬。馬克龍總統將主持葬禮。