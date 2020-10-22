民調：八成法國人認為伊斯蘭已向法蘭西共和國宣戰

法國１０月２１日在索邦大學為慘遭伊斯蘭暴徒砍頭殺害的歷史教師薩繆爾－帕蒂舉行國葬。馬克龍指出，伊斯蘭分子要拿走法國的未來，但有像帕蒂教師這樣的英雄，他們不能得逞。１項民調顯示７９％的法國人認為，伊斯蘭已經向法蘭西共和國宣戰。

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歷史教師薩繆爾－帕蒂因在課堂講授言論自由展示伊斯蘭先知漫畫遇害，成為法蘭西共和國價值的象徵人物。在法國教師被認為是傳承法蘭西共和國價值觀的人，而學校代表着法國的未來。所以，法國總統馬克龍昨晚在帕蒂教師的葬禮上表示，伊斯蘭分子想拿走我們的未來，但他們知道，像薩繆爾－帕蒂老師這樣的“冷靜的英雄”在那裡，他們就達不到目的。

民調：伊斯蘭向法國宣戰

在歷史教師教師薩繆爾－帕蒂上周五被殺後，據法國《觀點周刊》今天１０月22日引述民調顯示，８７％的法國人認為法國非宗教世俗原則處於危險中，７９％的受調者認為伊斯蘭已向法蘭西共和國宣戰。

這個民調是民調機構Ifop受兩家法媒“是新聞”（CNews）和“南方電台”（Sud Radio ）的委託做的。其中還包括７８％的受調者認為，教師為解釋言論自由的各種方式，而向學生們展示諷刺宗教漫畫，是正當合理的。７６％的受調者認為，在發生事件時，教師們沒有得到其上級的足夠支持。

在打擊伊斯蘭主義方面，４４％的受調者信任法國極右翼國民聯盟主席馬琳－勒龐；只有４０％的人對馬克龍和他的政府有信心。

還有７６％的受調者主張取締已被法國當局盯上的伊斯蘭激進團體CCIF（法國反伊斯蘭恐懼症團體）。