法國或將再次全國隔抗疫離

法國不排除再次採取全國隔離，以期有效防堵新冠病毒疫情蔓延。儘管全國隔離措施數日前還是法國現政府禁忌話題，但是連續多日日增4萬多確診，法國醫院急救系統爆滿，現有的區域宵禁沒有能夠防疫見效，再次祭出全國隔離已經掛在政府官員嘴邊。

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法國實行全國隔離的討論越來越多在各處展開。法國分管網絡數碼技術副部長塞德里克奧今天早上在法國國內新聞台接受專訪時指出，法國疫情重卷嚴重，不排除再祭全國隔離。面對洶湧疫情第二波衝擊，任何選項都不會被排除。

據這位副部長說，絕對不能排除任何可能。要根據疫情發展做出應有的決定。塞德里克奧是在回答專訪記者直面追問法國是不是要再祭全國隔離措施時，做出如上的回答。

塞德里克奧說，一切皆有可能。

但這位官員沒有給與細節回答。

法國日前突破確診病人百萬大關，登上全球過百萬確診病人的國家排行榜第七嚴重國家，造成影響衝擊。法國接下來的這個星期被認為將推出更為嚴厲的防疫措施。目前，法國已經有54個省份被劃入疫情紅區，實行有限的宵禁措施。但是根據連日來的疫情蔓延趨勢，宵禁措施沒有防堵疫情泛濫。

昨天24小時之內，法國官方報告又有45422個新增確診病例，又創下了近期單日新高。

據統計，法國已經有108萬6497確診病例，新冠病毒死亡人數為34645例。