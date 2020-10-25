法外交部敦促相關伊斯蘭國家確保當地法企和僑民安全

法國總統馬克龍宣布不會放棄諷刺漫畫後，多個中東地區國家掀起“抵製法國貨”浪潮。外交部25日在一份聲明中希望停止一切無明確目標的抵制呼籲。外交部聲明表示，抗議活動來自極端少數派，是他們在操控着對法國的攻擊。

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外交部在這份聲明中表示：反法的呼籲“歪曲了法國捍衛的立場。法國一貫主張思想自由，言論自由，宗教自由。而令法國遺憾的是；“近日在中東的一些國家出現反法情緒，要求抵製法國產品，特別是農業食品，並更普遍地在社交網絡上轉播充滿仇恨的言論。

法國外交部表示，一些反法活動為達到政治目的，曲解總統馬克龍所倡導的原意。法國拒絕任何煽動仇恨的呼聲。10月2日涉及的《分裂主義法案》和擴大《反激進伊斯蘭教法案》草案和10月21日歷史教師薩繆爾-帕蒂（Samuel-Paty）的國葬，法方一直捍衛要為保護言論自由繼續捍衛先知穆罕默德的漫畫的立場。

10月25日，法國總統馬克龍以英文和阿拉伯文發推，強調他拒絕“仇恨言論”，並繼續捍衛“有理智的辯論”。

馬克龍在推文中寫道：“自由，我們珍惜它；平等，我們保證它；博愛，我們渴求它。任何事物都不會讓我們退縮，子哦們也永遠不會退縮！”

法國總統在推文中說：“我們的歷史是與暴政和狂熱主義作鬥爭的歷史。我們將繼續下去”。他表示：我們本着和平的精神尊重所有的文化差異（...）我們將始終站在人的尊嚴和普遍價值觀的立場上。''

法國外交部表示，法國正在討論的反對伊斯蘭分裂法案和總統的聲明旨在“和生活在法國的穆斯林人一道與激進的伊斯蘭主義作鬥爭，而這裡的法國穆斯林人是法蘭西共和國社會，歷史和宗教的組成部分”。

外交部敦促駐外使領館向該國闡述法國尊重基本自由、拒絕煽動仇恨的一貫立場。法國還敦促有關國家保護好法國企業和僑民的人身安全。

法國外貿和企業競爭力事務部長里埃斯特（Franck Riester）25日晚對法新社記者表示，他和駐外的達能、法國乳品業大型公司-拉克塔利斯集團（Lactalis）保持密切聯繫。

至於抵製法國貨下架的做法已給法國企業造成何種經濟措施，里埃斯特表示，目前估算經濟措施還為時過早。