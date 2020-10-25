網絡煽動宗教仇恨：3名法國年青人被拘或被判刑

巴黎郊區當街斬首歷史地理老師薩繆樂-帕蒂震驚了全法國。警方多次展開了突襲伊斯蘭團體和涉嫌極端分子的“據點”；51個法國穆斯林組織遭到調查。巴黎龐坦（Pantin）一個清真寺被強行關閉。警方更是加強了網上監控。25日，一名22歲的車臣人在網上拍手稱快被拘捕。24日，圖盧茲一名20歲在推特上傳被殺害老師照片的20歲年青人被判2個月的監禁。23日，一名19歲的女大學生被判4個月監禁，緩期執行。法官要求這名女大學生實施180個小時的公益勞動。

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上述3名年青人利用網絡的傳播途徑對歷史老師慘遭殺害表示讚賞。警方對網絡加強了監控，迅速查出了“推文者”的真實身份。

這名22歲的車臣人在網上讚揚歷史老師被殺害的殘暴行徑。警方在他家中查出了刀一類的兇器。2015年1月7日，位於法國巴黎的《查理周刊》總部遭2名武裝分子襲擊，造成12人死亡、11人受傷。還未成年的這名車臣年青人已在網上大聲叫好。2017年他被為恐怖分子張目罪判刑。

那名圖盧茲女大學生家庭信奉伊斯蘭教，是阿爾及利亞移民。歷史老師慘遭殺害後，女大學生在臉書上寫道：那名歷史老師也許不該被砍頭，但塞繆爾·帕蒂的死是“當之無愧”的。

在法國東部城市貝桑松（Besançon）就讀的這名女大學生立即被找到“行蹤”。她在法庭上對法官說：我在臉書留言時，沒加思索。當晚我就把自己寫的東西刪除了。如今我非常後悔這樣做，我在這裡表達深深的歉意。

法庭判她6個月的監禁，但是緩期。雖然她不會坐牢，但180個小時的“公益勞動”（Travail d'intérêt général）是無法免的。

檢察官瑪格莉特（Margaret Parietti）在庭上表示：當今這種情況，我們不能想寫什麼就寫什麼；想說什麼就說什麼。檢察官說：我可以看作你是在極度憤怒、極度瘋狂下的一次“失手”。辯護律師特彆強調了，女大學生只看了學生家長在網上視頻，並沒有很好地了解事情的全貌。

另一名來自圖盧茲20歲的年青人在網上傳播歷史老師被砍頭的照片，被判2個月的徒刑。檢察官多米尼克·阿爾澤里（Dominique Alzeari）對媒體表示，歷史老師被殺害之後，司法部門非常重視網上煽動仇恨的行為。