巴黎敦促土耳其停止鼓動抵製法國 摩洛哥加入批法 歐盟挺馬克龍

法國政府今天呼籲土耳其當局停止鼓動穆斯林國家抵製法國貨。法國與土耳其爭議裂痕增大。馬克龍與土耳其總統埃爾多安唇槍舌劍。埃爾多安罕見對馬克龍譏諷精神有病應當看醫生，並指責馬克龍一天24小時糾纏他不放。

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土耳其總統埃爾多安連續多日抨擊法國總統馬克龍，並以捍衛伊斯蘭先知的衛士身份自居。埃爾多安指控馬克龍在法國舉行的向被恐怖激進分子殘忍斬首殺害的中學老師帕蒂致敬儀式上，發表講話，堅決捍衛言論自由與允許漫畫先知權利，指控馬克龍褻瀆伊斯蘭宗教與伊斯蘭先知。

中東以及海灣地區，已經有數個穆斯林國家抵製法國貨。目前抵製法國產品只限於食品，但旅遊以及航班也遭捲入。一些激進團體在一些穆斯林國家上街示威，焚燒馬克龍像。

巴基斯坦官方今天譴責法國總統馬克龍，但沒有呼籲抵製法國。稍晚，摩洛哥官方譴責馬克龍褻瀆先知言論, 但沒有擴及號召抵製法國。

歐洲聯盟委員會主席馮德萊恩今天推特表示，歐盟與法國站在一起，支持馬克龍維護民主與自由的立場。

有評論指出，土耳其總統埃爾多安因多個敏感議題，包括敘利亞以及希臘，與法國立場對立。法土衝突非一日之寒。