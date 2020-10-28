伊斯蘭世界向法國開戰 觀點周刊:多麼虛偽！

伊拉克示威者在法國使館前焚燒法國國旗和總統馬克龍照片2020年10月26日巴格達

法國歷史教師帕蒂因在課堂講述言論自由展示伊斯蘭先知漫畫而在10月16日遭恐怖分子砍頭殺害，隨後伊斯蘭世界向法國興師問罪。法國觀點周刊今天嘆道，肆無忌憚譴責法國的伊斯蘭世界，你們對中國百萬維吾爾穆斯林被關教育營卻保持沉默，多麼虛偽！

廣告 繼續瀏覽後續

法國歷史教師帕蒂因在課堂講述言論自由展示伊斯蘭先知漫畫而在10月16日遭恐怖分子砍頭殺害後，法國當局採取措施，整肅法國極端伊斯蘭勢力，防止伊斯蘭極端勢力潛入學校，爭奪對法國未來的控制權。

伊斯蘭世界群起而攻

對於法國政府的這些舉措，土耳其總統埃爾多安公開辱罵法國總統馬克龍腦子壞了，需要看精神科醫生。

隨後，2015年遭伊斯蘭分子血洗的法國查理周刊推出諷刺埃爾多安虛偽的漫畫，立即被土耳其官媒痛罵“雜種”...。土耳其總統府今天10月28日則發布法文聲明，發誓要對法國採取司法和外交措施。

伊朗一個官方周刊則在封面刊出法國總統馬克龍的漫畫，將馬克龍描繪成魔鬼形象，說他是“巴黎的撒旦”。

孟加拉國昨天周二有大約4萬人在首都達卡示威遊行，抗議法國總統馬克龍針對伊斯蘭分子採取強硬措施，併當街焚燒馬克龍的半身像。

其他中東 北非 南亞的伊斯蘭國家，紛紛向法國提出抗議，嚴厲譴責法國當局對伊斯蘭宗教進行迫害。

但，這是多麼虛偽！

與伊斯蘭世界對法國的大聲抗議和威脅相反，他們對中國新疆上百萬穆斯林被關押教育營卻保持沉默。

對此法國觀點周刊網站今天指出，土耳其總統埃爾多安，巴基斯坦總理伊姆蘭-漢，伊朗的官員，約旦，科威特，卡塔爾，或摩洛哥，敘利亞，黎巴嫩，伊拉克等國，都在法國歷史教師薩繆爾-帕蒂被伊斯蘭分子砍頭殺害後，以捍衛伊斯蘭的姿態攻擊法國，呼籲抵製法國產品，焚燒法國國旗，舉行街頭示威，向法國發出威脅。

其中的土耳其總統埃爾多安，巴基斯坦總理伊姆蘭-汗，在世俗價值觀方面對馬克龍的譴責肆無忌憚；而他們自己對別的宗教卻沒有半點尊重。埃爾多安要把土耳其變成伊斯蘭哈里發（國），伊姆蘭-汗則在巴基斯坦鎮壓少數宗教。

而然，正是這兩位收受了中國的錢財，面對維吾爾人受折磨殺害的集中營，他們都閉口不言。