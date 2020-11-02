法國將取締境內親埃爾多安的“灰狼組織”(Loups Gris)

正在法國和土耳其兩國緊張關係持續發酵之時，法國內政部長達爾馬寧(Gerald Darmanin)11月2日宣布，近期內將解散極右團體灰狼組織。灰狼是土耳其極端民族主義組織，同時也是土耳其極右派民族主義運動黨青年組織。

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目前在土耳其主要政黨為民族主義運動黨（MHP）多數屬於灰狼組織，而在土耳其政變後，正義與發展黨（AKP）開始與民族主義運動黨有較密切的互動關係，因此在選舉造勢場合中，也時常可以看見正義與發展黨的支持者使用灰狼手勢。以此，法國現政府把它看成是一個親埃爾多安的組織。

法國內政部長達爾馬寧2日在國民議會法律委員會宣布將解散灰狼組織時沒有使用“協會”而是說是一小撮土耳其民粹主義分子。法國國家科研中心的土耳其專家馬斯卡爾(Élise Massicard) 接受法國全天候電視台France24記者採訪時表示，土耳其民粹主義運動黨2018年進入執政聯盟，這些年青人的政治立場越來越親埃爾多安。

法國土耳其專家還表示，近期，在法國連個城市發生了土耳其人手拿砍刀追打亞美尼亞人的事件。這些惡性事件都與亞美尼亞和阿塞拜疆領土之爭導致的流血衝突有關。

10月28日，近250名土耳其示威者手持錘子和砍刀等武器，走上法國城市裡昂街頭叫囂“找亞美尼亞人報仇”。現場視頻顯示，大批土耳其人高喊着“亞美尼亞人在哪裡”的口號，追着警車跑，試圖襲擊警察，而法國警察保持了剋制。土耳其人襲擊了亞美尼亞人，造成4人被砍傷，其中一人被砍成重傷。警方拘捕肇事者之後，僅以違反宵禁令處罰了他們。

也有法國專家表示，灰狼組織在法國的影響力是有限的，他們成不了氣候。法國猶太人代表委員會（Crif）會長卡利法特（Francis Kalifat）早已表示，應該立即取締像“灰狼組織”一類的極端團體，他們在法國使用暴力傳播仇恨。

法國亞美尼亞組織協調委員會強烈抗議追殺亞美尼亞人的惡性事件。發生惡性事件的小城Décines-Charpieu (Rhône) 離里昂30多公里。這裡居住着3萬多居民，是亞美尼亞移民聚集的城市。這個城市有兩個亞美尼亞教堂；一個電台；亞美尼亞遭屠殺紀念中心和1972年建成的歐洲第一個1915年亞美尼亞種族滅絕紀念館。前幾天，紀念中心和紀念館都遭到塗鴉；三個阿拉伯字母« RTE »代表的是埃爾多安名字的縮寫。