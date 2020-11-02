法國疫情紅警下中小學開學 1200萬學生為帕蒂默哀一分鐘

法國新冠病毒疫情與反恐千頭萬緒，幾乎與歐洲一道，選擇中小學校在萬聖節後維持開學。今天法國全境1200萬中小學生開學，並在法國時間11點整，向巴黎郊區學校歷史與地理老師帕蒂默哀一分鐘。帕蒂因在課堂講解言論自由時向學生談及伊斯蘭先知漫畫並展示漫畫，而遭到殘忍恐怖斬首。而法國總統馬克龍在帕蒂全國葬禮上捍衛言論自由與漫畫自由，正引發全球穆斯林國家此起彼伏抗議。

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據法新社說，法國全國中小學學生今天開學。疫情與反恐，開學第一天成為關鍵一天。法國當局要求開學安全，莊重，全國確定10點鐘入校時間後，再制定了今天11點鐘時全體為帕蒂默哀一分鐘。

法國剛剛度過萬聖節。法國學生在家裡度過了兩個星期的秋假。而帕蒂正是在萬聖節第一天10月16日傍晚遭到恐怖斬首。對帕蒂施行默哀致敬，也被法國官方尊為學校公民教育，維護自由理念的重要內容。根據法國官方指，今天開學所有學校的學生，都嚴肅而莊重靜默一分鐘。得到的學士回饋，都非常感人而有鼓舞。一分鐘的靜默，是在所有的學校都朗讀了法國讓若萊士當年寫給他的老師的信後開始的。

法國總理卡斯泰克斯今天前往巴黎郊區公帕蒂生前教課的學校，參加開學活動。法國總理推特發文說，帕蒂老師生前在此教育共和國學生成長成為自由的公民。為了帕蒂老師，也為了國家，我們要繼續。這是我們的榮譽，也是我們的職責。

稍早，法國教育部長接受法國國內電台採訪，指出法國應對全體團結在老師周圍。

法國疫情嚴重，但維持中小學開學，主要是為了維護脆弱的經濟。但學校里防疫措施提高要求水平，間距，口罩，洗手等一系列基本衛生防疫要求，都要求被嚴格遵守。