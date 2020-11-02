法國科委會憂指新冠第2波疫情並非最後一波

新冠病毒疫情這個冬季很可能會上衝，而且明年春季亦如是，必須知道如何管控處理。

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綜合法新社與費加羅報報道，法國科學委員會認為，歐洲目前正在對抗的第二波新冠病毒疫情可能不是最後一波，人們可以擔憂 “冬季末期，接連而來的幾次的疫情波”，這是科學委員會的評斷。

這個法國政府的顧問機構在其最新意見書中預測說 :“因此在我們眼前，還有數個月極其困難情況”。這個意見是於10月26日的周一提出的，於本周末才上線。也就是在馬克龍因第二波疫情掀起而宣布有必要再度封城的兩天前。

科委會還指出，很難預測第二波疫情會延續多久。該會還說；“我們可以做一假設，在今年底或2021年初，可從第二波疫情里走出來。而這個走出來可能將伴隨着新冠病毒再度流傳，但它流傳的程度是被嚴格控制的（每天最多新增5000至8000個案例）”

當馬克龍指出，目標是能回降到每天感染案例“約5000人”，而不是目前高漲的每天40000至50000人時，他同時也宣布了再度封城至少持續到12月1日。

不過，法國科學委員會警告說，無論所採取的措施是如何的成功，它們都很可能“不足以避免在第二波之後的其他波疫情出現”。