阿聯酋支持馬克龍 巴黎欣慰

阿聯酋外交部長安瓦爾嘉爾佳什接受德國世界報專訪，表示支持法國總統馬克龍捍衛言論自由的立場。據法國新聞台說，阿聯酋的支持，在法國遭遇部分伊斯蘭國家抗議之際，讓法國感到欣慰。

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據法國新聞台報道，阿聯酋外交部長安瓦爾嘉爾佳什星期一發表在德國世界報的專訪中，否決了外界對馬克龍的指控，根據這一項指控，馬克龍施放驅逐阿拉伯人的政見。阿聯酋外交部長安瓦爾嘉爾佳什指出，應該仔細聽一聽馬克龍的講話所說，馬克龍不希望在西方國家中的穆斯林人自我封閉。安瓦爾嘉爾佳什說，馬克龍完全正確。

據安瓦爾嘉爾佳什表示，穆斯林人應當更好地融入。安瓦爾嘉爾佳什說，法國完全有權力採取措施致力於融入，同時開展對激進主義作鬥爭，並避免民眾社團封閉。

法國總統馬克龍在向因向學生展示伊斯蘭先知漫畫而遭到恐怖殘忍斬首的老師致敬儀式上，以捍衛言論自由的原則，堅持漫畫自由。針對土耳其總統埃爾多安鼓動抵製法國，阿聯酋外交部長安瓦爾嘉爾佳什指出，土耳其總統埃爾多安利用此事件來增加他的政治影響。

據阿聯酋外長安瓦爾嘉爾佳什說，埃爾多安看見有空隙或者軟弱點，他就會利用來增加其影響。但當人們向他展示紅色底線時，他會顯示願意談判。