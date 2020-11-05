6日起巴黎晚上不能再送外賣了！

法國自10月30日二度全國“封城”近一個星期，控制疫情毫無轉機。據衛生總署署長熱羅姆·薩洛蒙（Jerome Salomon）宣布的消息，11月4日單日確診人數達新高，為58046人，比2日的52518人還多。薩洛蒙表示：自新冠疫情以來，法國是歐洲新增確診“病例最多的國家”。總數為1百54萬7831人；全歐洲排第一；全世界排第五。比法國疫情更嚴重的國家有美國、印度、巴西和俄羅斯。

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面對嚴峻的疫情，巴黎警察局已經下發行政命令。從6日起，巴黎市區從22點至第二天凌晨6點，禁止外賣、酒精飲料，塞納河畔的船屋酒吧也包括在內。平日夜間方便顧客的雜貨店也需在晚10點前關閉。

巴黎市長伊達爾戈5日在接受RMC et BFM TV 電視台記者採訪時表示：巴黎市區實施更嚴格的防疫措施不可理解為是“禁足”加“”宵禁，因為這項措施並不影響整個城市。她表示：我們的目的是限制公共場合以及私人聚會的夜生活。而外賣、通宵雜貨鋪等商業活動不利於控制疫情的傳播。

法國政府發言人加布里埃爾·阿塔爾（Gabriel Attal）11月3日上午表示：政府決定除再度實施封鎖措施之外，將附加“宵禁”措施。但總理府表示政府還在考慮是否有這個必要。

在疫情不見好轉的情況下，市政府和巴黎警察局商討之後，決定強行控制民間的夜生活。

法國自疫情爆發以來，累計已經有39037人死於新冠病毒。