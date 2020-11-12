薩科齊涉卡紮菲政治獻金案鹹魚翻身否引爆爭議

法國前總統薩科齊遭司法調查是否涉嫌2007年競選總統收受利比亞前強人卡紮菲政治獻金，是否案情180度翻轉，引發法國各界關注，也引爆爭議。此案最關鍵證人，黎巴嫩中間商人紮伊德塔基艾德迪納昨天晚上出人意料翻供，指他從來沒有給過薩科齊錢，利比亞前總統卡紮菲也沒有給過薩科齊錢，而且卡紮菲從來不做非法政治獻金的事情。此前德塔基艾德迪納信誓旦旦多次法庭作證指作為中間人親手交給薩科齊競選援金。薩科齊昨天晚上立即反應，指重要證人與重要證據不復存在，此案應當放棄。

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法國前總統薩科齊昨天晚上就德塔基艾德迪納的翻供回應說，他將要求他的律師埃爾佐科向司法提起動議，立即放棄對他的調查。

不過法國司法表示，注意到德塔基艾德迪納的翻供消息，但德塔基艾德迪納的證詞只是該案的一個內容而已，目前不能完全推翻司法對此案的調查。法國司法部門將維持對薩科齊2007年總統競選涉嫌收受違法政治獻金的調查。此前不久，薩科齊剛剛經歷連續4天的受召前往司法部門調查接受質詢。

據法新社說，德塔基艾德迪納作為法國多起政治獻金案的調查主要涉嫌人以及案犯，受法國司法追緝。此前在薩科齊以及法國前總理巴拉迪爾涉嫌非法挪用政治獻金的卡拉奇案中，德塔基艾德迪納被法國司法判定有捲走公款，賄賂等罪，判監5年，但逃亡黎巴嫩躲罪。

黎巴嫩拒絕向任何國家引渡其公民。

德塔基艾德迪納昨天晚上在隱匿地黎巴嫩表示，他可以大聲告白，從來沒有薩科齊政治獻金案。德塔基艾德迪納並指控，這是此案的前法官圖爾內爾授意他這樣編造證詞。

德塔基艾德迪納是通過一個事先錄製的視頻做出上述翻供。德塔基艾德迪納說，薩科齊先生從來沒有來自利比亞政治獻金。卡紮菲也沒有給過薩科齊政治獻金，因為卡紮菲從來不提供政治獻金。

法國前總統薩科齊昨天晚上立即推特反應說，看吧，終於事實勝於雄辯。薩科齊說，主要證人承認謊言，他從來沒有給過我錢，2007年競選中，從來沒有過非法資金。

薩科齊在2007年總統選舉非法經費司法調查案中，被指控合夥偷盜公款，被動腐敗，競選非法資金，以及與壞人合夥作惡。

法新社說，德塔基艾德迪納今年70歲，他在此案中自己被指控合夥腐敗，施加非法影響，合夥捲走公款。2016年，德塔基艾德迪納肯定在2006年至2007年初，親手向薩科齊以及向薩科齊時任內政部長時的辦公廳主任蓋昂交付500萬歐元。面對法國該案調查法官圖爾內爾，德塔基艾德迪納多次肯定他提運此款，是為了薩科齊的總統競選所用。2020年初，德塔基艾德迪納面對圖爾內爾的接手法官，布雷西以及索摩蕾並沒有絲毫修改他的證詞。

據法新社說，德塔基艾德迪納的律師阿爾菲拒絕對此做出評論。

薩科齊2007年總統選舉非法經費案啟動於2012年。是年，一個文件指控薩科齊收受來自卡紮菲的政治獻金，為他競選總統成功出力。此秘密文件牽涉利比亞多個名人證詞，該國的情報機構，以及德塔基艾德迪納的指控。

法新社說，儘管有大量的非法資金懷疑，至此法國司法沒有找到非法資金的來龍去脈的證據，法國司法已經多達9次司法調查。

據法國媒體評論說，德塔基艾德迪納的翻供引現多重疑點。僅牽涉到卡紮菲，此已死去強人，從來都是胡蘿卜加大棒，利益當前毫不猶豫擲金收買。