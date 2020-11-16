馬克龍：法國不會因為言論自由刺激到別處的人們，就改變這項權利

在期刊Le Grand Continent採訪中，除了新冠疫苗，與中國和美國的關係等內容之外，法國近期遭受的恐怖襲擊，和法國的諷刺漫畫在國際範圍得到的“膽怯的聲援”，也是重點。

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馬克龍表示，“5年前，當恐怖分子殺害了查理周刊的工作人員，全世界都表示了對（諷刺漫畫，自由言論）權利的支持與捍衛，而現在（10月16日Samuel Paty被殺害，10月29日尼斯恐襲），一名教師被割喉，還有一些人也被ge'hou殺害，哀悼的聲音卻變得有節制”。“這一次，系統性地有政治人物與宗教領袖站出來說，‘他們（法國人）只需要改變這項權利（諷刺漫畫，自由言論的權利）就可以了’，這讓我感到震驚…我支持尊重不同的文化，文明，但我不會因為我的權利在別處讓人感到震驚，刺激到別處的人們，就改變我的權利”。法新社隨後分析稱，馬克龍在上述一段話當中暗指許多穆斯林國家出現的反法，反馬克龍的現象。

馬克龍解釋道，“正是由於我們的歐洲價值觀禁止仇恨，將人的尊嚴置於最高，我才會讓你們感到震驚，但你們也可以反過來讓我震驚；我們可以對此進行辯論，甚至爭論，因為我們永遠不會打起來，因為這是被禁止的，因為人的尊嚴高於一切”。“現在我們正在接受的是，宗教領袖，以及統治者們，他們的一套體系：在這個體系之下，可以在令人感到震驚的事情，和恐怖主義行徑，人的死亡之間畫等號…他們已經在安排這一套體系了，而我們卻太害怕，以至於不敢譴責”。馬克龍最後總結稱，“歐洲我們這一代人的戰鬥，會是為了自由而進行的戰鬥，因為我們的自由已經不穩”。