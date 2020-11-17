抗議“不許拍攝警察”法案 記者工會和人權協會等在巴黎示威遊行

11月17日星期二下午，由多個人權協會大赦國際，記者無國界和記者工會等發起的遊行彙聚了數百人，反對即將接受審閱的所謂“不許拍攝警察”的法案（整體安全法）。示威者在巴黎市中心聖日耳曼大道行進，在大道上與國民議會前與維持秩序的警方發生衝突。

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示威者們抗議的法案由執政黨共和國前進黨和其聯盟的“團結”黨（Agir）提交，議會當天開始了其審閱，草案第24條規定，如果“在警察或者武警進行干預的時候對其進行拍攝，拍攝目的是為了損害警察或武警的人身安全或者精神狀態，且畫面等所有材料當中暴露了警察或者武警的面部，或者可以將其識別出來”，“此類畫面等載體的傳播”“將讓涉事者面臨一年監禁，和45000歐元的罰款”。這一草案細節被披露之後，引發廣泛爭議和討論，被反對者稱為“不允許拍攝警察”。但支持者則強調，法案通過之後，記者和公民群體仍然可以拍攝警察，但絕不能允許（拿着能識別警察面部或者身份的畫面或者其他載體）對警察以及警察的親朋發動實施暴力。內政部長達馬南就此提到了近幾年以來法國頻繁發生的針對警察甚至警察家人的襲擊，甚至致死案件。他表示，此法案主要是為了防止針對警察進行強姦和謀殺。

參與示威遊行的記者工會與人權協會成員則認為，這一法案目的是在遊行或者集會期間，禁止記者和民眾拍攝正在執法的警察或者武警，以減少警察暴力執法的視頻流傳出去。本次遊行除了記者工會和人權組織，還有黃背心，左派活動者，高中生等多個群體的參與，最後在警方的催淚瓦斯，煙霧彈等當中收場。