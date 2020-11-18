法國最高行政法院批准，受“反華為法”影響的運營商可拿補貼

11月18日星期三，法國最高行政法院批准了由布依格（Bouygues Telecom）和SFR運營商提出的“合憲性優先問題”，這一問題有關“移動網絡安全法”，即俗稱的“反華為”法，以“確保法國國家安全和法國的國防利益”。

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SFR和布依格這兩家法國運營商在今年6月提出請求，表示各自的一半移動網絡都是和華為合作打造的，希望政府能夠考慮提供財政補貼，來彌補限制華為進入法國5G市場，給公司帶來的損失。各大運營商此前等待國家信息安全局的最終決定，一旦批准，將使公司必須獲得這一隸屬總理府的機構的綠燈，才能配備華為5G。

誠然，法國並沒有明令禁止華為參與未來的5G網絡鋪設工作，但法國國家信息安全局在今年8月底很大限制了相關的運營許可。布依格表示，公司不得不決定，到2028年之間，在人口非常密集的區域去除3000個華為信號站，而且在斯特拉斯堡，布列斯特，圖盧茲和雷恩這幾個城市面臨禁止使用華為信號站的政令。法國政府曾在9月初表示，沒有“因為涉及華為的決定，而給運營商發放補償金的打算”。本次法國最高行政法院批准發放補貼，被視為是平日競爭激烈的布依格與SFR兩家公司的共同勝利。