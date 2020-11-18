法國“整體安全法”繼續發酵 法國國營電視台譴責警察濫捕其記者

11月17日巴黎市中心遊行者，抗議“整體安全法”，橫幅上寫着：“我們會錄下你；監控，毆打，弄瞎：我們看到你了”

已經進入審閱階段的法國“整體安全法”草案引發的爭議繼續發酵。11月18日星期三，法國議會繼續就此進行大辯論。昨天夜間巴黎市中心爆發示威遊行，參與的人們認為政府正在試圖趁着封城限足，通過這條法案，法案一旦通過，將有損自由。

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對於昨晚遊行爆發的警民衝突，法國內政部長達馬南表示“暴力不可接受，堅決譴責”，稱“人民的代表們正在合法地就草案進行探討，卻受到了壓力，試圖干擾代表們自由討論”。昨天的騷亂當中，高壓水槍和催淚瓦斯齊上陣，街道上出現了不同程度的損毀。巴黎警察局表示，有11人受輕傷，其中9人是警察，另有33人被捕。其他城市例如里昂和馬賽也爆發了相關遊行。

參與巴黎遊行的記者群體當中，則有多人抱怨在試圖拍攝警察抓人的鏡頭時，遭到了警察的阻撓，另外根據法國國家記者工會的說法，有記者遭到毆打和抓捕。法新社報道稱，一名法國電視台的記者“在沒有任何特殊原因的情況下，在警署蹲了12個小時”，並稱法國國營電視台集團（France Télévisions）星期三晚上對此進行譴責，指責“這是濫捕”。在該集團報道中，可見此人系France 3電視台的一名男記者，他表示自己在巴黎17區Batignolles的警察局度過一整晚，18日下午13點30分左右被放。

同一天，內政部長達馬南表示，“記者群體必須提前先經過當局批准，才能去實地工作”，招致大量指責之後，他在晚間重新聲明，稱“根據今年9月出台的全國性政令，記者可以在遊行示威爆發之前，提前和警察局打招呼，但這不是強制條件”。

“整體安全法”草案的第24條規定，如果“在警察或者武警進行干預的時候對其進行拍攝，拍攝目的是為了損害警察或武警的人身安全或者精神狀態，且畫面等所有材料當中暴露了警察或者武警的面部，或者可以將其識別出來”，“此類畫面等載體的傳播”“將讓涉事者面臨一年監禁，和45000歐元的罰款”。這一草案的初審預計持續到本周五，之後下周二進行表決。