記者拍攝示威須提前報備警署？改口仍被罵慘 法國政府承諾“整體安全法”會平衡言論自由

由於反對聲十分激烈，法國目前熱議的“整體安全法”草案理論上不排除打回重寫或增添修訂解釋條款，內政部長將在下周初與多個記者組織代表見面商談，提交此法案的執政黨也在尋求一個保護警察人身安全，同時不妨害到言論自由的平衡點。

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根據議會尚未表決（下周二表決）的“整體安全法”草案的第24條，如果“在警察或者武警進行干預的時候對其進行拍攝，拍攝目的是為了損害警察或武警的人身安全或者精神狀態，且畫面等所有材料當中暴露了警察或者武警的面部，或者可以將其識別出來”，“此類畫面等載體的傳播”“將讓涉事者面臨一年監禁，和45000歐元的罰款”。這一草案目前得到了警察工會，右派的支持，希望此法能夠減少警察正常執法時，面部特徵，身份信息泄露導致的事後報復攻擊，甚至受到強姦與殺害。

11月19日星期四晚間，法國內政部長，執政黨共和國前進黨領袖等將碰頭商議，尋找問題解決的途徑。這一草案內容引發了包括記者無國界，大赦國際等在內的多個組織，以及法國眾多記者工會的抗議，同時有黃背心，高中生等群體加入抗議，另有法國國營電視台France Télévisions集團3台的一名男記者日前在示威期間被警察逮捕，在巴黎17區警察局蹲了足足12個小時才被放出，等等跡象令草案發起方認為，有必要進行調整，在保護警察人身安全，和保全言論自由之間，尋找到一個平衡點。此外，內政部長曾表示“記者在拍攝報道示威之前，必須提前和警察局打招呼”，但事後改口稱“報備並不是強制性的”。

面對反對聲，內政部長表示，將會提交一個修正案，對爭議的條款做補充說明，提交議會投票表決。法新社引述消息人士的話稱，目前解決方案有三個：一是保持現狀，二是重寫草案，三是乾脆取消爭議條款，但“內政部長已經決定了，不會取消”。法新社還引述一名議員的評論稱，內政部長“不是很會傾聽議員們的看法，他不是那種受到議會氣氛變化影響，就改變政府決策的人”

“整體安全法”面臨的另一個挑戰，就是其引發的言論自由的爭議，有可能會激化另外一個法案的爭議，那就是旨在打擊網絡仇恨言論等的“反分裂法”。