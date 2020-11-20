法“黑色星期五”購物促銷活動延期一周

感恩節後湧向街頭瘋狂購物的景象在疫情嚴重的當今已經改為網上購物。本應於11月底網上大促銷活動黑色星期五在眾多小商販的抗議下決定推遲一個星期。法國總統馬克龍預計將於11月24日再次向全國民眾發表電視講話。競爭不過超市和亞馬遜等小商業都期盼着總統快些宣布解禁的措施。

廣告 繼續瀏覽後續

法國黑色星期五本應在11月27日開始，商定後推遲至12月4日。但由於二次“封城”囤積的貨物使得小商販們堅決反對亞馬遜搶先一步。在財政部長和商業和分銷聯合會（FCD）總代表參與下，11月20日亞馬遜同意推遲一個星期的網上促銷活動，以創造一個和其他零售商“公平競爭”的局面。

法國商業和分銷聯合會（FCD）總代表雅克·克雷塞爾（Jacques Creyssel）解釋說，逐步解禁的方案很快將出台。什麼時候非必需品商業可以重新開張，這將由法國總統來宣布。我們的工作是創造最有利的條件，以便授權在本周結束時重新可以營業。

此前法國政府政府明確告訴我們，它認為從防疫的角度來看，在展開大規模的促銷活動，吸引眾多消費者的情況下，貿然讓商店再次開門。

法國《UFC-Que Choisir》協會多次警告政府，這種來自美國的營銷和促銷活動每年都在日益普及。但“黑色星期五也存亡許多騙局和虛假促銷。根據法國工商會的統計；黑色星期五的營業額曾高達60億歐元。

法國財政部長在推遲一個星期決定作出之後表示：達成一致協議的目的是允許商店在最大防疫措施保障條件下在不久的將來讓非必需品商業重新開業。

法國在線零售協會Fevad主席弗朗索瓦·蒙博伊斯Francois Momboisse擔心政府是在做表面文章。他希望11月27日所有的商業都可以正常營業。

亞馬遜在決定把黑色星期五促銷活動推遲一個星期之後，法國電商平台Fnac Darty

也決定跟進。

法國中小企業聯合會主任弗朗索瓦·阿斯蘭（Francois Asselin） 對政府20日達成的協議表示擔憂。他表示，黑色星期五是全球性質的促銷活動。法國一個國家決定推遲一個星期，但大家仍可以在歐洲的其他國家購到便宜實惠的商品。

他還表示：許多國際網站和分銷商經營時帶有法語翻譯，這樣的全球電子商務平台仍可以吸引無數的法國顧客。他對政府這一決定是否會奏效表示懷疑。