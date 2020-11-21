歐洲疫情肆虐 法國最嚴重

歐洲累計確診病例數周五超過了1,500萬例，隨着冬季到來，該地區感染人數激增，大約每四天就新增100萬例。法國已超過俄羅斯，成為歐洲疫情最嚴重的國家。

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據路透社報道，歐洲累計確診新冠病例數突破1500萬例，法國疫情最嚴重。

根據路透社的統計，歐洲累計確診病例數周五超過了1,500萬例，隨着冬季到來，該地區感染人數激增，大約每四天就新增100萬例。到目前為止，歐洲至少累計確診15,046,656例感染者，累計病亡人數達344,401，確診病例和死亡病例數均佔全球總數的四分之一。

路透社透的一項分析說，歐洲病例數達到500萬例用了九個月，但隨後在不到兩個月的時間裡病例數就激增了1,000萬例。歐洲人口數量僅佔世界人口的十分之一，但累計確診病例數和病亡數分別佔全球總數的26%和25%。目前，全球累計確診病例數達5,690萬例，死亡病例數達130萬例。最近全球每新增100例確診病例中，約有39例來自歐洲國家。

據路透社說，法國已超過俄羅斯，成為歐洲疫情最嚴重的國家。法國目前的疫情嚴重程度僅次於美國、印度和巴西。根據路透社的統計，歐洲確診病例總數的約27%來自法國和俄羅斯。