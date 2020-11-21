法殺妻焚屍案： 兇手被判25年有期徒刑

法國三年前發生的一起殺妻焚屍案21日庭審結束。罪犯在法庭供認不諱，總檢察長要求定罪“終身監禁”沒被採納，這名36歲計算機“科學家”最終被判25年監禁。他的律師表示被告不會再上訴。這起轟動全法上下和媒體的殺妻案，不僅手段殘酷；而且在案發後，殺人犯裝瘋賣傻，欺騙警方；欺騙媒體；欺騙對他傾注了全部愛的岳父和岳母。罪犯在庭審宣布判決前對岳父和岳母說了兩聲對不起、對不起。可惜年僅32歲的阿萊克西雅(Alexia)無法聽到他前夫在法庭上給父母的道歉。

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2020年11月16日，法國東部城市沃蘇勒（Vesoul）重罪法庭開庭審理三年前發生的一起殺妻焚屍案。坐在被告席上的是阿萊克西雅(Alexia)的丈夫-喬納唐·達瓦爾(Jonathannn Daval)。阿萊克西雅16歲就結識了自認可以給她一生幸福的喬納唐。不曾想，10多年“美滿的”夫妻生活讓她過早離開了人世間。

2017年10月28日，沃蘇勒警察局接到喬納唐報案，他說，妻子上午9點去森林晨練至今不見蹤影。三天後，人們在離喬納唐-達瓦爾住家不遠的森林中發現了一具沒有完全燒盡的屍體。但檢察官對媒體說，找到的屍體不知是男是女，無法確認是否與阿萊克西雅“失蹤案”有關。

喬納唐的岳父、岳母，也就是阿萊克西雅的父母在當地開了一間酒吧，和城鎮的男女老少都很熟。大家為尋找“失蹤”的阿萊克西雅四處奔波。警方也出動了直升飛機；全法國很多城市也掀起了聲援晨練後不知去向的阿萊克西雅。而報案的丈夫喬納唐好像對尋找“丟失”的妻子沒什麼興趣。而當有大型聲援活動時，喬納唐總是會拋頭露面。喜歡站在前排的喬納唐淚流滿面、痛苦萬分。他的岳父和岳母經常當眾安慰這個泣不成聲的失妻者。

兩個多月過去了，阿萊克西雅失蹤案沒有什麼新線索。警察抱着僥倖的心理再次尋訪喬納唐的左鄰右舍。一位鄰居提供的線索引起了警方高度重視。這名鄰居說，出事的那天晚上，也就是2017年10月28日凌晨1點多，他忽然聽見喬納唐家中有拖重東西的聲音。起床從窗戶向外望時，他看見喬納唐開着企業提供的車駛向遠方。

警察立即扣押了喬納唐使用的公車。車內沒有查出什麼疑點，但這輛車的車軲轆印和焚屍現場軲轆印的完全吻合。事件暴露之後，喬納唐還在抱着僥倖的心理栽贓陷害。他對警察說是阿萊克西雅姐夫殺害了她。但公車上的導航儀是鐵證。導航儀記錄得清清楚楚喬納唐幾點幾分去過什麼地方。

喬納唐裝無辜的戲再也演不下去了，他承認是自己殺的妻子。那麼是過失殺人還是謀殺呢？

總檢察長杜皮克(Emmanuel Dupic)堅信喬納唐作案幾乎無懈可擊。總檢察長表示，不僅如此，喬納唐慣於老謀深算，是故意害死了妻子。總檢察長杜皮克懇請法庭判他終身監禁。而喬納唐-達瓦爾兩名律師一再表示，出事那天晚上，夫妻倆吵架兇猛，一時衝動釀成悲劇。

按照喬納唐的說法，妻子一直盼望他倆有個孩子，這對他心理造成巨大壓力，長時間的陽痿更讓他說不出口。當天晚上從岳父和岳母家返回家後，喬納唐說，妻子要和他同房。他拒絕之後，妻子狠狠地咬他的胳膊。按照他的說法，妻子如此不通情達理惹惱了他。他劈頭蓋臉地打阿萊克西雅；還掐住妻子的喉嚨長達4分鐘，發現妻子已咽氣後，他把屍體運到森林中燒了。隨後他編謊自己主動抱案說妻子晨練失蹤了。

把喬納唐-達瓦爾看成一家人的岳父和岳母絕不接受這種說法。他們在持續了六天的庭審中一直在問女婿，你為什麼要殺阿萊克西雅？當阿萊克西雅的父親當庭朗讀女兒給喬納唐寫的真情時，坐在被告席上的喬納唐脫下偽裝的面孔，流下了熱淚。阿萊克西雅在他們結婚八年(2015年7月舉行婚禮)情人節當天寫道：一眼望見你，就改變了我的人生。望見你我沒有提醒自己，你是一位與眾不同的“妖魔”。我們共同生活了八年，是一對恩愛夫妻。一個你不僅是我的朋友、也是我的情人、我的知己。你是我一生中最重要的人之一，你是我可信賴的人，我活着不能沒有你。

我們度過了一段美好的時光，我希望有更多美好的時光，我想象一個充滿愛的未來。三個字可以概括一切，這三個字對我來說是發自內心的： 我愛你。有了你我有了安寧；你的手臂擁抱着我；你的目光給了我無限柔情。靠近你的唇齒，傾聽你夢中的回聲。如果你愛我，請關愛我，讓我心花怒放。 我愛你。”

曾把殺自己女兒的女婿看成是自己的親兒子的富尤(Jean-Pierre et Isabelle Fouillot)，也就是阿萊克西雅的父母親不想在深究這個人殺他們女兒的真實原因。15年來，到自己家常來常往的女婿喬納唐·達瓦爾，怎麼一夜間就成了一名兇殘的殺人犯呢？！阿萊克西雅的父母21日對媒體表示，他們接受對兇手25年監禁的判決，法官和法庭都做了應該做的。從今天起；他們倆希望自己的生活能夠翻開新的一頁。但不論怎麼說，他們夫妻倆再也見不到活蹦亂跳的女兒了。任何父母親也無法接受這個殘酷的現實。