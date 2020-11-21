薩科齊周一過堂 稱要像怒獅庭前捍衛清白

法國前總統薩科齊儘管2016年起退出政壇，但是多個司法調查纏身，整個退休生活幾乎處於水深火熱。不久前剛剛經歷一連多天的司法傳訊後，其中一項關於違法監聽案的司法調查完成訴訟前聽訊，提交至巴黎輕罪法庭，下星期一開庭正式庭審。根據檢方主要指控，薩科齊將面臨腐敗審判，遭威脅監禁10年以及百萬歐元罰款。薩科齊本人強烈譴責此訴訟，許諾將如同怒獅用司法戰捍衛清白。

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法國前總統薩科齊將是第一個前總統被指控腐敗。此前法國前總統，已故希拉克曾被司法審判，以挪用公款罪以及虛報僱傭罪成遭判監禁兩年但緩刑。希拉克被指控為其右派政黨保衛共和聯盟而挪用公款，並虛報虛領公款為該黨僱員付酬。薩科齊則是被指控腐敗罪，因此被所有評論指將載入歷史。

薩科齊多項司法調查纏身，多與薩科齊競選總統有關。下個星期一，11月23日開庭案，則是薩科齊監聽引發乾預司法及濫施影響腐敗案入堂庭審。

薩科齊庭審從11月23日開始，日程安排至12月10日。不過司法方面稱，因新冠病毒疫情，可能庭審安排有變，再加上同案嫌疑人7​​3歲的前法官吉爾伯特·阿齊伯特因健康要求轉診，該訴訟是否能正常舉行，可能有疑問。

據官方消息說，薩科齊被指控腐敗和濫用職權影響。案起對薩科齊2007年總統選舉經費案調查。薩科齊的總統競選，雖然競選成功當選，但是競選經費超過國家選舉經費上限2倍之多。法國司法調查薩科齊經費來源，涉及法國巨富貝當古夫人。選舉公正廉潔部門司法調查，發現薩科齊涉嫌違法影響調查法官。

指控主要聚焦薩科齊通過其律師涉嫌收買法官阿齊伯特（Azibert）。薩科齊涉嫌許諾幫助阿齊伯特在摩納哥大公國獲得覬覦許久的高層任命，換取阿齊伯特告知法國司法調查薩科齊與貝當古金錢往來的內部及時消息，並施加影響。薩科齊與他的律師用秘密電話聯絡，雖講暗語，但明確說可以幫助阿齊伯特上位的錄音，成為證據。阿齊伯特摩納哥任職泡湯，但薩科齊卻沒有躲免利用職權影響的腐敗嫌疑與指控。

對於司法調查來說，薩科齊放棄幫助阿齊伯特在摩納哥尋職，不是懸崖勒馬，而是發現他與律師被監聽，事情敗露。

按照媒體說法，薩科齊在貝當古夫人資助他2007年競選案中，個人其實已經被無罪開釋。但調查發現的秘密電話通話內容，又讓司法調查另立新案。而且，司法調查沒收了薩科齊任職總統期間的總統府日誌，薩科齊十分擔心司法調查又有可能從中抓尋到新的證據。

與薩科齊一同處於被告的另外兩人，均否認司法指控。薩科齊在2014年對司法調查就說，他是無罪的，因為他什麼都沒有做，阿齊伯特也什麼都沒有得到。而且，最高法院也無罪開釋了他。