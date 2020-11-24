馬克龍電視講話 全法將分三步放寬防疫政策

法國在二次禁足一個月之後，總統馬克龍24日晚再次發表電視講話。他表示，逐步放寬防疫政策分三步。12月1日至12月14日；12月15日至年底；第三階段是明年初至20日。非必需品商業從這個周六開始可以營業，但要嚴格遵守防疫措施。從12月15日開始；全國禁足改為21點至第二天凌晨7點的宵禁。餐館和酒吧不得重新開業，滑雪場年底前仍不能正常營業。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總統馬克龍在電視講話中表示：我們必須繼續努力，為的是不要有第三波大規模的新冠疫情。總統對民眾的防疫努力表示讚賞，表示，病毒的傳播已經“減緩”，但總統提醒說，法國和歐洲其他地區一樣，新冠病毒“仍然存在”。

逐步放寬防疫政策從這個星期六開始實施，總理卡斯泰周四上午將召開記者會公布細節。放寬的防疫措施中，民眾外出必須佩戴口罩，但是原限制一公里行動範圍擴展到20公里；外出一個小時的時間延長至3個小時。

從這個周六開始，類似書店、服裝店等被列為非必需品的商業可以重新營業。營業時間被允許至21點，12月份中的周日是否可以營業還在商議中。由於疫情緣故被關閉的教堂也將在這個周末開始對外開放，但教堂內人數不得多於30人。餐館是否可以重新開業？法國總統馬克龍表示，要等到1月20日酌情再定。如果每天感染確診人數不高於5000人等條件允許的情況下，餐館可以重新接待顧客。但總統並沒有提及酒吧。

從12月15日開始，二度禁足改為宵禁，時間是21點至第二天凌晨7點；但24日聖誕夜和12月31日的“除夕夜”例外。12月15日之後，電影院、戲院、博物館等文化活動場所將對外開放。

談及普打疫苗，法國總統表示，新冠疫苗接種將不是必須的。為了確保大家的健康，法國科學委員會將負責監督疫苗接種工作。從12月底和1月初將會接種第一批，特別是老年體弱的人；明年春天將會有第二批。法新社表示，現政府在疫情初期沒有要求民眾必戴口罩等問題上做得前後矛盾，多少失信於民。此次，在普打新冠疫苗上，政府希望做得比上次好。

法國目前新冠檢測主要集中在抗體和核酸檢測，總統表示，雖然抗原檢測檢出率較低，但全國還需普及。在是否強制確診病人必須隔離的問題上，總統希望政府和議會提供“確保感染者隔離的條件。

對於還無法營業的酒吧、餐館、健身房，法國總統表示，它們將能夠從額外的援助中受益，最多可達到其營業額的20％。

全法近24小時，確診人數為9155；458人死於新冠病毒。死亡人數累計首次過5萬，為50237。